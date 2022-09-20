Новинки Coral Travel этой зимы: красочное Марокко, солнечный Тенерифе и футуристический Дубай(2)
По мере приближения сезона осенних и зимних отпусков туроператор Coral Travel объявляет о начале полетов не только в уже ставший традицией Египет, но и в Марокко, на Тенерифе и Дубай. Как отмечает Анна Беляков, директор Coral Travel Estonia, поскольку турецкие и египетские курорты заполнены больше чем обычно, это идеальное время для знакомства с новыми направлениями, например – с Марокко.
Как рассказывает туроператор, запустивший в холодное время года еженедельные полеты в колоритный Марракеш, если популярные курорты переполнены отдыхающими, то это направление не только позволит отдохнуть от толпы, но и удивит многогранностью, культурой и гостеприимством.
„Хотя Марокко не является совершенно новым для эстонцев, мы первыe предлагаем здесь организованные экскурсионные тур пакеты. И поскольку в Марокко есть что посмотреть и чем заняться, в нашем ассортименте будут программы активного отдыха с посещением Марракеша, Касабланки, Феса и других известных марокканских городов. Для любителей приключений мы подготовили особую программу, во время которой отправимся исследовать пустыню Сахара с неповторимой ночью под звездами и посещением живописных оазисов, а для любителей спокойного отдыха - курорты Агадир и Эс-Сувейра на берегу Атлантического океана“, - говорит Анна Беляков.
Coral Travel будет выполнять рейсы в Марракеш из Таллинна, Вильнюса и Риги каждую пятницу с ноября по март, а также на Тенерифе из Таллинна и Риги. Кроме того, рейсы в Дубай будут выполняться из трех балтийских столиц не реже, чем раз в неделю. Такая интенсивность полетов позволит гибко планировать отпуск различной продолжительности как для семей, так и для искателей приключений. Латвийская авиакомпания AirBaltic, которая будет осуществлять перелеты пассажиров Coral Travel по этим экзотическим направлениям, рада начать взаимоотношения между двумя известными брендами.
"Мы довольны партнерством с Coral Travel в продвижении еще одного замечательного направления - мы будем еженедельно доставлять отдыхающих из всех стран Балтии в Марокко. Нам очень приятно укреплять таким образом партнерство между двумя известными туристическими брендами. Объединив усилия, мы даем возможность нашим клиентам исследовать мир с еще большим удобством“, - говорит вице-президент Airbaltic Томс Андерсонс.
Волшебная страна, которая по карману каждому
Как говорит директор Coral Travel Estonia, ассортимент отелей в Марокко позволяет найти тот вариант, который соответствует вашим потребностям - независимо от того, путешествуете ли вы с семьей, ищете приключения или любите роскошь. Это должно сделать Марокко популярным направлением как для бюджетных путешественников, так и для путешественников класса люкс.
„Являясь частью глобальной группы, которая на рынке туроператоров уже дольше тридцати лет, широкий выбор отелей означает, что мы можем подобрать тип отдыха в соответствии с предпочтениями и кошельком каждого. Мы также знаем, что для эстонцев очень важны экскурсионные туры - вы сможете познакомиться с этой замечательной страной в сопровождении опытного гида в восьми городах“, - говорит А.Беляков о возможностях лучше узнать страну.
Для тех, кто стремится к максимальной аутентичности, Марокко готово предложить свои услуги: здесь популярны „риады“, построенные много веков назад и отличающиеся уникальными архитектурными элементами.
„Риад, уникальный для Марокко тип архитектуры, - представляет собой тот же отель, но намного меньше. В некоторых из них всего 10 номеров, поэтому персонал гарантирует исключительное внимание. Они всего в несколько этажей высотой, с садом и бассейном во внутреннем дворе. Это отели, в которых действительно чувствуешь себя как в сказке „1001 ночь“, - говорит представитель Coral Travel.
Марокко удивит изобилием выбора - рынок является важной частью культуры, поэтому жизнь здесь бурлит с раннего утра до позднего вечера: торговые павильоны превращаются в закусочные, а спектакли и концертные залы приковывают взгляды туристов. Кроме того, курорты на берегу Атлантического океана привлекают кайтеров, серферов и любителей водных развлечений.
„Марокко уникально еще и тем, что мы предлагаем нашим клиентам попробовать забронировать отели только с завтраком или ужином. Конечно, мы также предлагаем услугу „все включено“, но марокканская кухня, как и сама страна, чрезвычайно колоритна, поэтому путешественников приглашают ощутить эту аутентичность за пределами территории отеля“, - говорит А.Беляков.
Мировые события диктуют направление путешествий
Напряженная геополитическая и экономическая ситуация также меняет привычки путешественников: рост цен на топливо и более длительное время полета сближают дальние курорты. С точки зрения цены и времени в пути уже не остается большой разницы между Марокко, Египтом или Дубаем.
„В этом сезоне резкое повышение цен на топливо привело к увеличению стоимости поездки в среднем более чем на 150 евро на человека. В результате египетские курорты с их относительно низкими ценами и приемлемым уровнем сервиса теряют преимущество экономичного направления. Рост цен может оставить Египет без статуса недорогого направления, поэтому вполне естественно, что популярность других направлений возрастет, именно поэтому мы решили добавить в нашу корзину Марокко“, - говорит А.Беляков, размышляя о ситуации на рынке.
В условиях, когда из-за авиационныx проблем и массовыx отмен рейсов отпуска путешественников испытывают определенные трудности, специалисты Coral Travel возьмут эти проблемы на себя. Кроме того, багаж и все необходимые трансферы уже включены в готовый туристический пакет.
„Мы все понимаем, что залог спокойного и гладкого отдыха - это тщательное планирование. Наша команда берет на себя большую часть планирования - вам нужно только назвать свои пожелания и возможности, а мы предоставим самые подходящие предложения. Поэтому, чтобы насладиться максимальный комфортом, мы советуем обратиться в партнерские туристические агентства предлагающие пакеты Coral Travel, или связаться с туроператором напрямую“, - говорит Анна Беляков, директор Coral Travel Estonia.