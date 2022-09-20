Новинки Coral Travel этой зимы: красочное Марокко, солнечный Тенерифе и футуристический Дубай

Как рассказывает туроператор, запустивший в холодное время года еженедельные полеты в колоритный Марракеш, если популярные курорты переполнены отдыхающими, то это направление не только позволит отдохнуть от толпы, но и удивит многогранностью, культурой и гостеприимством.

„Хотя Марокко не является совершенно новым для эстонцев, мы первыe предлагаем здесь организованные экскурсионные тур пакеты. И поскольку в Марокко есть что посмотреть и чем заняться, в нашем ассортименте будут программы активного отдыха с посещением Марракеша, Касабланки, Феса и других известных марокканских городов. Для любителей приключений мы подготовили особую программу, во время которой отправимся исследовать пустыню Сахара с неповторимой ночью под звездами и посещением живописных оазисов, а для любителей спокойного отдыха - курорты Агадир и Эс-Сувейра на берегу Атлантического океана“, - говорит Анна Беляков.



Coral Travel будет выполнять рейсы в Марракеш из Таллинна, Вильнюса и Риги каждую пятницу с ноября по март, а также на Тенерифе из Таллинна и Риги. Кроме того, рейсы в Дубай будут выполняться из трех балтийских столиц не реже, чем раз в неделю. Такая интенсивность полетов позволит гибко планировать отпуск различной продолжительности как для семей, так и для искателей приключений. Латвийская авиакомпания AirBaltic, которая будет осуществлять перелеты пассажиров Coral Travel по этим экзотическим направлениям, рада начать взаимоотношения между двумя известными брендами.



"Мы довольны партнерством с Coral Travel в продвижении еще одного замечательного направления - мы будем еженедельно доставлять отдыхающих из всех стран Балтии в Марокко. Нам очень приятно укреплять таким образом партнерство между двумя известными туристическими брендами. Объединив усилия, мы даем возможность нашим клиентам исследовать мир с еще большим удобством“, - говорит вице-президент Airbaltic Томс Андерсонс.

Волшебная страна, которая по карману каждому