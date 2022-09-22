Невероятно! В Дубае построят гигантскую копию Луны высотой 220 метров

Дубай не перестает удивлять. Здесь уже много всего самого-самого: самое высокое здание в мире („Бурдж Халифа“, 828 метров), самое большое колесо обозрения („Глаз Дубая“, 250 метров), самый глубокий бассейн для дайвинга с „затопленным городом“. Теперь же к достопримечательностям Дубая добавится огромное здание в виде Луны.