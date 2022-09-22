Невероятно! В Дубае построят гигантскую копию Луны высотой 220 метров(6)
Дубай не перестает удивлять. Здесь уже много всего самого-самого: самое высокое здание в мире („Бурдж Халифа“, 828 метров), самое большое колесо обозрения („Глаз Дубая“, 250 метров), самый глубокий бассейн для дайвинга с „затопленным городом“. Теперь же к достопримечательностям Дубая добавится огромное здание в виде Луны.
Канадские архитекторы из Moon World Resorts Inc. представили необычный проект здания в форме спутника Земли. Диаметр Луны будет равняться 200 метрам, высота - 224 метра, внутри разместится туристический парк и 300 люксовых апартаментов. Собственники этой необычной жилплощади станут членами особого закрытого клуба владельцев „лунной недвижимости“.
Стоимость проекта оценивается в 5 миллиардов долларов США. Компания уверяет, что возведет необычное здание в течение 48 месяцев.