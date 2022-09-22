Спа и водные центры просят правительство снизить цены на электроэнергию. В противном случае их ждет закрытие

В своем обращении к правительству Союз указывает, что в этом году цены на электроэнергию, отопление и воду в спа и водных центрах выросли на несколько сотен процентов. Поскольку спа и водные комплексы являются крупными потребителями энергии, затраты на электроэнергию в данный момент уже составляют четверть их оборота. Рост цен на электроэнергию может привести к тому, что спа и водные центры будут вынуждены прекратить свою деятельность, что неминуемо повлечет за собой волну сокращений, а также необходимость в субсидиях на рынке труда.

Из-за высоких цен на электроэнергию некоторые услуги уже либо ограничены, либо вовсе приостановлены. Если ничего не изменится, предприятия будут вынуждены увеличить стоимость услуг как минимум в три раза. Однако это отпугнет большую часть клиентов. Поэтому в настоящее время несколько спа и водных центров рассматривают возможность закрытия, если цены на электроэнергию продолжат расти.

Во время пандемии спа и водные центры пострадали больше всего, так как были вынуждены долгое время оставаться закрытыми, а потом работать с ограничениями. Все признают, что это был очень сложный период для компаний, которые теперь столкнулись с новой проблемой. Представители спа и водных центров считают, что они вновь очень сильно пострадают от энергетического кризиса, поскольку их сфера является самой энергозатратной в туристическом бизнесе.