Аэропорт популярного курорта Франции переименуют в честь королевы Елизаветы II

Аэропорт Туке-Пари-Пляж в шутку называли самым британским аэропортом Франции. После смерти королевы Елизаветы II местные власти решили подчеркнуть непрерывные связи города и Великобритании и присвоить аэропорту имя покойной королевы.

"Чтобы отдать дань уважения Елизавете II и в память о ее визите в Ле-Туке вместе с дядей Эдуардом VIII город Ле-Туке-Пари-Пляж хочет назвать свой аэропорт в честь королевы, которая в течение 70 лет преданно служила своей стране", - говорится в заявлении администрации аэропорта.

Ле-Туке-Пари-Плаж, или просто Ле-Туке — считается самым элегантным морским курортом на севере Франции. Здесь расположено множество фешенебельных отелей, в которых с давних пор любят отдыхать британские туристы.

Ле-Туке-Пари-Плаж был основан в 1876 году Ипполитом де Вильмессаном, владельцем популярной газеты „Фигаро“. В этом месте протяженные песчаные дюны чередовались с лесами. Название города имеет пикардийское происхождение и означает „угол“, что отражает фактическое место его расположения между морским побережьем и рекой Канш. Полностью название города переводится как „Париж на море“. Местные власти с самого начала привлекали для строительства зданий в городе талантливых архитекторов с неординарными взглядами, вследствие чего Ле-Туке приобрел неповторимый фешенебельный облик.

В городе находится частный дом супруги президента Макрона Брижит.