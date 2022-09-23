В Германии запустили первый беспилотный поезд(3)
В Гамбурге отправился в свой первый рейс беспилотный поезд. Большинство своих функций он может выполнять без участия человека.
Поезд умеет самостоятельно разгоняться, останавливаться, открывать и закрывать двери. Машинист должен лишь наблюдать за электроникой, однако в случае крайней необходимости (например, на сложных поворотах) он возьмет управление в свои руки, пишет Euro-pulse.
Движение нового поезда не требует серьезной перепланировки линий, а значит, такими поездами будет легко заменить старые составы.
Поезд разработал основной железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn. В будущем эту модель собираются модернизировать, чтобы составы могли двигаться по железным дорогам страны полностью автономно.
В Германии также тестируют водородные поезда. Экологически чистые поезда имеют запас хода в одну тысячу километров, а это означает, что им нужно будет дозаправляться только один раз в день.