В Германии запустили первый беспилотный поезд

Поезд умеет самостоятельно разгоняться, останавливаться, открывать и закрывать двери. Машинист должен лишь наблюдать за электроникой, однако в случае крайней необходимости (например, на сложных поворотах) он возьмет управление в свои руки, пишет Euro-pulse.

Движение нового поезда не требует серьезной перепланировки линий, а значит, такими поездами будет легко заменить старые составы.

Поезд разработал основной железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn. В будущем эту модель собираются модернизировать, чтобы составы могли двигаться по железным дорогам страны полностью автономно.

В Германии также тестируют водородные поезда. Экологически чистые поезда имеют запас хода в одну тысячу километров, а это означает, что им нужно будет дозаправляться только один раз в день.