Финская авиакомпания Finnair прекращает обслуживание линии Тарту-Хельсинки

„Решение Finnair прекратить полеты в Тарту стало для нас неприятной, печальной новостью. Сейчас мы прилагаем усилия для возобновления регулярных рейсов в Тарту при первой возможности, но пока еще рано говорить о том, будет ли это Finnair, которая вновь откроет свою линию, или другая авиакомпания“, - заявил член правления AS Tallinna Lennujaam Ээро Пяргмяэ.

Прекращение регулярных рейсов не означает закрытия аэропорта. „Тартуский аэропорт не только обслуживает регулярные рейсы, но и выполняет пару других важных функций. Во-первых, аэропорт позволяет проходящим обучение в Авиационной академии будущим пилотам упражняться с использованием современной инфраструктуры аэропорта и его наземной техники. Во-вторых, аэропорт помогает спасать жизни, поскольку он обслуживает авиарейсы Клиники Тартуского университета“, - пояснил Ээро Пяргмяэ.

С момента возобновления работы линии Тарту-Хельсинки в марте этого года ею воспользовалось 5989 пассажиров и было обслужено 228 полетных операций.

Региональные аэропорты важны для местного развития и стабильности. Они помогают людям быстро путешествовать по Эстонии и в ближайшие страны. В 2021 году через региональные аэропорты прошло 42 663 пассажира.