Финская авиакомпания Finnair прекращает обслуживание линии Тарту-Хельсинки
Начавшая 28 марта этого года полеты на линии Тарту-Хельсинки финская авиакомпания Finnair сообщила, что прекратит обслуживание этой линии в конце октября. Данное решение авиакомпании не повлечет за собой закрытия аэропорта в Тарту и его персонал продолжит обслуживать учебные полеты Авиационной академии, медицинские и частные авиарейсы, сообщает Таллиннский аэропорт.
„Решение Finnair прекратить полеты в Тарту стало для нас неприятной, печальной новостью. Сейчас мы прилагаем усилия для возобновления регулярных рейсов в Тарту при первой возможности, но пока еще рано говорить о том, будет ли это Finnair, которая вновь откроет свою линию, или другая авиакомпания“, - заявил член правления AS Tallinna Lennujaam Ээро Пяргмяэ.
Прекращение регулярных рейсов не означает закрытия аэропорта. „Тартуский аэропорт не только обслуживает регулярные рейсы, но и выполняет пару других важных функций. Во-первых, аэропорт позволяет проходящим обучение в Авиационной академии будущим пилотам упражняться с использованием современной инфраструктуры аэропорта и его наземной техники. Во-вторых, аэропорт помогает спасать жизни, поскольку он обслуживает авиарейсы Клиники Тартуского университета“, - пояснил Ээро Пяргмяэ.
С момента возобновления работы линии Тарту-Хельсинки в марте этого года ею воспользовалось 5989 пассажиров и было обслужено 228 полетных операций.
Региональные аэропорты важны для местного развития и стабильности. Они помогают людям быстро путешествовать по Эстонии и в ближайшие страны. В 2021 году через региональные аэропорты прошло 42 663 пассажира.