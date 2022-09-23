ФОТО | В Fotografiska открывается выставка короля поп-арта Энди Уорхола

Энди Уорхола — один из самых известных художников ХХ века. Наша культура насколько сильно пропитана искусством Уорхола, что трудно представить себе, какой шок, ужас и трепет оно некогда вызывало. Он был новатором и первопроходцем, который прекрасно осознавал всю бренность окружавшего его мира, но при этом боготворил культуру потребления, которую впоследствии возвел до уровня искусства.



Фотография занимает важное место в творчестве Уорхола: хотя он знаком многим как создатель портретов в технике шелкографии и традиционной технике, большинство (если не все) его картин написаны по снимкам — фотографии служили ему эскизами. Руководитель выставочных проектов Fotografiska Tallinn Маарья Лоорентс рассказывает: „Тот факт, что Уорхол выставляется в Таллинне, — это маленькое чудо, потому что наша культурная жизнь по охвату тем и количеству публики значительно уступает тому, что происходит в других европейских столицах. Мы приложили массу усилий, чтобы убедить владельцев работ Уорхола в том, что выставка в Таллинне пройдет успешно, — и наконец-то мы пожинаем плоды своих трудов. Мы решили показать фотографии, которые ранее демонстрировались довольно редко, а ведь большую часть творчества художника составляют именно полароидные снимки — он везде ходил со своей верной спутницей камерой. Мало кто знает, что многие графические работы Уорхола базируются на его снимках: фотографии вдохновили его на создание таких известных полотен, как „Банки с супом“, портреты Мэрилин Монро и многих других“.



Коллекционер Джим Хеджес, чьи работы среди прочих выставлены в Fotografiska Tallinn, отмечает, что влияние Уорхола на развитие искусства невозможно переоценить: „Пожалуй, во второй половине ХХ века нет никого более значимого, чем Энди Уорхол. По влиятельности его творчество можно сравнить с творчеством Пикассо, ван Гога, Матисса и даже старых мастеров. Осмелюсь утверждать, что Уорхол оказал влияние на поколения всех художников, которые работали после него. Без изучения наследия Уорхола невозможно до конца понять произведения таких известных современных художников, как Кристофер Вул, Джек Пирсон, Элизабет Пейтон, Трейси Эмин и многих других“.



Выставка Photo Factory включает более 120 фотографий, 20 из которых никогда ранее публике не демонстрировались. Таким образом мы отдаем дань уважения культовой нью-йоркской студии Factory, в которой работал художник, и предлагаем взглянуть на жизнь и творчество Уорхола через призму его визуальных дневников.