Китай запустит космические туры в 2025 году

Китай запустит собственную программу космического туризма с 2025 года, сообщает "Моя Планета" со ссылкой на Global Times.

Старший научный сотрудник и основатель пекинской ракетной компании CAS Space Ян Ицян рассказал, что стоимость суборбитального космического путешествия для одного туриста будет составлять 2-3 млн юаней (около 280 000 — 430 000 долларов). Американская компания Virgin Galactic предлагала продавать аналогичные туры за 450 000 долларов.

По словам Яна, в период с 2015 по 2020 год коммерческая космическая отрасль Китая продемонстрировала ежегодный рост в 22%. Ракетостроитель отметил, что коммерческие предприятия все еще находятся на стадии „накопления“, так как их масштабы сравнительно невелики, а прибыльных компаний, занимающихся ракетно-космической отраслью, немного. Сейчас более 370 китайских предприятий занимаются производством спутников, запуском ракет и сопутствующими услугами.

Ранее Virgin Galactic начала продажу билетов на космические путешествия, установив цены на уровне 450 000 долларов на человека. Другая американская компания, Blue Origin, уже несколько раз отправляла на суборбиту корабль New Shepard с шестью туристами на борту. Компания не раскрывает, во сколько обходится туристам такое путешествие.

Суборбитальный полет — полет летательного аппарата по баллистической траектории со скоростью меньше первой космической, то есть недостаточной для вывода на орбиту Земли. Космическим полетом считается полет, высота которого превышает около 80 км, но фактически, полет в термосфере не является таковым.