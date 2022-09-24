24.09.2022, 10:42
Япония полностью открывается для туристов
ФОТО: Photo by David Edelstein on Unsplash
Япония наконец сняла жесткие ограничения из-за пандемии. Приезжать в страну с 11 октября можно будет без туров и сопровождения агентов.
Власти Японии решили, что действующие ограничения и требования регистрации усложняют туристические поездки и не являются особо эффективной мерой. Поэтому с начала октября приезжать в страну можно будет без ограничений, но понадобится сертификат о вакцинации (с бустерной дозой) или ПЦР-тест, пишет портал 34travel.me.
Кроме того, с 11-го числа Япония также снимет все лимиты на въезд (сейчас в день принимают до 50 000 туристов).