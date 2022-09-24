Япония полностью открывается для туристов

Власти Японии решили, что действующие ограничения и требования регистрации усложняют туристические поездки и не являются особо эффективной мерой. Поэтому с начала октября приезжать в страну можно будет без ограничений, но понадобится сертификат о вакцинации (с бустерной дозой) или ПЦР-тест, пишет портал 34travel.me.