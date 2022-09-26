Советы для тех, кто хочет отправиться в осенний поход

1) Одевайтесь слоями

Осенью нужно быть готовым к любой погоде, ведь за пару часов теплое солнце может смениться дождем. В лес одевайтесь слоями – так вы сможете можно было снять лишнее, если жарко, и добавить нужное, если холодно. Если отправляетесь в продолжительный поход, то выше пояса наденьте три слоя (теплое белье, флиску или кофту и куртку), а ниже пояса – два (теплое белье и туристические брюки). В рюкзак положите шапку, перчатки и дождевик.



2) Влагоупорная, водоотталкивающая и водостойкая куртка – не одно и то же

Главная задача походной куртки – защищать от воды и ветра. Учтите, что влагоупорная куртка защитит только от легкого грибного дождя. Чуть лучше – водотталкивающая, или гидрофобная куртка, которая создает определенное препятствие для проникновения капелек воды, формируя на поверхности ткани защитный слой. Совсем спокойно можно наслаждаться дождливой погодой в водостойкой куртке – она защищает даже от сильного дождя, но при этом пропускает воздух.



3) Дополнительно защитит воск для пропитки одежды

Воск для пропитки одежды не только сделает одежду более устойчивой к погодным условиям, но и продлит срок ее службы. С наступлением осени пропитайте воском наружный слой – куртку и туристические брюки. Воск Greenland Wax, предусмотренный для вещей Fjällräven из ткани G-1000, представляет собой смесь парафина и пчелиного воска, и он значительно более экологичный, чем химические пропитки. Натрите ткань бруском воска, а затем закрепите воск, погладив одежду горячим утюгом. Удалить воск с одежды, снова сделав ткань дышащей, можно, постирав ее при 40 градусах.



4) Потратьтесь на хорошую обувь и не забудьте о походных носках

Для наших равнинных походных троп лучше всего подходит легкая походная обувь, которая не сильно нагружает ноги. В дождливую погоду обеспечат хорошее сцепление с грунтом и защитят от поскальзывания и падения ботинки с удобной стелькой и подошвой с рельефным протектором. Не менее важны и качественные походные носки – у них, в отличие от обычных, усилены носок и пяточная область. Если хотите предотвратить появление мозолей между пальцами, отдавайте предпочтение носкам с пальцами – они защитят вас на 100%.



5) Перекус добавит походу очарования

Чтобы заморить червячка в пути, возьмите с собой в лес орехи, батончик мюсли или простой бутерброд. Не забудьте и термос с горячим напитком. Не очень сложно приготовить кофе или чай на привале, но для этого придется захватить с собой газовый баллон и туристическую газовую плитку (пусть это вас не пугает – она весит не больше штопора), спички и небольшую кастрюльку. На большинстве туристических плиток вода доходит до кипения всего за пару минут. Еще меньше времени нужно, чтобы всыпать растворимый кофе или положить в кружку пакетик чая и залить кипятком. Скоро вы уже будете наслаждаться горячим напитком!



6) Пластиковые пакеты и перцовый баллончик подарят чувство уверенности

Телефон, внешний аккумулятор и все остальные чудеса техники, которые помогают вам оставаться на связи, положите в закрывающийся пакет, чтобы защитить их от воды. Спички также защитите от влаги и дождя. Если идете в лес без компании и опасаетесь диких животных или агрессивных деревенских собак, захватите с собой перцовый баллончик. Воспользоваться им, скорее всего, не придется, но лучше быть готовым к неожиданностям.



7) Максимально наслаждайтесь моментом

Не забудьте самое главное – наслаждаться походом! Вдыхайте свежий лесной воздух, пореже доставайте телефон и двигайтесь в одном ритме с лесом и всем, что вас окружает. В преддверии сезона холодов активный отдых на природе – лучший подарок иммунитету. Поход – это не просто физическая нагрузка для тела, но и пища для ума и заряд энергии для всего организма.