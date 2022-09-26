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26.09.2022, 14:04

Ничья земля: территория, где не действуют законы, а соседние страны бегут от нее, как от чумы

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Витауте Мерките
ФОТО: Photo by Rémi Jacquaint on Unsplash

Глядя на карту мира, кажется, что каждый клочок земли принадлежит какой-нибудь стране. В конце концов, их в мире насчитывается аж 195. И зная это, довольно сложно предположить, что примерно 1% территории нашей планеты не принадлежит ни одному государству. Там не действует ни один закон, да и люди там тоже не живут. И хотя такое место окружают довольно внушительные страны, ни одна из них не претендует на эти территории. И не без причины.

Но вернемся к ничьей земле. Проницательные читатели сразу скажут – она находится в Антарктиде. Да, большая часть такой территории действительно находится на континенте, открытом чуть более 200 лет назад, и носит название Земли Мэри Бэрд. По своим размерам она сравнима с Монголией, которая, в свою очередь, является 18-й по размерам страной в мире. Неплохо, правда?

До Второй мировой войны на эти территории претендовала Япония. Ее претензии распространялись на пространство, расположенное между сектором Росса и Фолклендским сектором (от 80° западной долготы до 150° западной долготы). Однако в 1951 году был заключен Сан-Францисский мирный договор, согласно которому Япония отказалась от всех претензий на любую часть Антарктического района.

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