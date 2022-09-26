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26.09.2022, 17:53

МИД Эстонии рекомендует воздержаться от любых поездок в Россию

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Narva
Narva
ФОТО: Shutterstock

В связи с военными действиями России МИД Эстонии советует не ездить в Россию без крайней необходимости и полностью избегать поездок в районы, граничащие с Украиной. "Мы просим граждан Эстонии, временно пребывающих в России, взвесить важность своего пребывания в России и по возможности вернуться в Эстонию", - говорится в заявлении.

Обладатели двойного гражданства – эстонского и российского – должны учитывать, что Российская Федерация рассматривает их в России как российских граждан, а возможности Эстонии по оказанию консульской помощи ограничены. Просим граждан Эстонии, временно пребывающих в России, зарегистрировать свое пребывание на сайте министерства иностранных дел.

Консульскую помощь можно получить только в посольстве Эстонии в Москве. Если, вы, например, потеряете свой паспорт, то вам придется самостоятельно пойти в посольство, чтобы получить временный заменяющий документ, с которым можно покинуть страну. Помощь в других ситуациях (особенно, если получатель находится не в Москве) крайне осложнена и требует времени.

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