МИД Эстонии рекомендует воздержаться от любых поездок в Россию

Обладатели двойного гражданства – эстонского и российского – должны учитывать, что Российская Федерация рассматривает их в России как российских граждан, а возможности Эстонии по оказанию консульской помощи ограничены. Просим граждан Эстонии, временно пребывающих в России, зарегистрировать свое пребывание на сайте министерства иностранных дел .

Консульскую помощь можно получить только в посольстве Эстонии в Москве. Если, вы, например, потеряете свой паспорт, то вам придется самостоятельно пойти в посольство, чтобы получить временный заменяющий документ, с которым можно покинуть страну. Помощь в других ситуациях (особенно, если получатель находится не в Москве) крайне осложнена и требует времени.