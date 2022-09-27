Аэропорт Схипхол заплатит по 350 евро за каждого пассажира, чей рейс отменят

Такая мера является временной, ее цель – поддержать авиакомпании, пока продолжаются переговоры о более масштабной программе по сокращению числа пассажиров. По словам администрации аэропорта, это займет около двух недель, сообщает портал 34travel.me .

Ранее в этом месяце аэропорт Схипхол заявлял, что количество пассажиров необходимо сократить примерно на 9000 в день в течение следующих шести недель. В самые напряженные летние месяцы Схипхол доплачивал сотрудникам службы безопасности по € 5 евро в час, но эта программа завершилась в начале сентября. Представители профсоюза заявили, что доплачивать сотрудникам в долгосрочной перспективе может быть дешевле, чем платить авиакомпаниям за каждого пассажира.