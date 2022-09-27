Легендарный замок короля Артура может рухнуть в море

Части утеса перед центром для посетителей замка Тинтагель уже разрушены из-за того, что волны бьются о береговую линию. Несколько других прибрежных участков, на которых находятся руины замка, также находятся под угрозой из-за повышения уровня моря на фоне изменения климата.

В обществе по культурному наследию заявили, что скорость разрушения земель за последние несколько лет вызывает тревогу. Специалисты надеются собрать 40 000 фунтов стерлингов для укрепления берега и устранения повреждений Тинтагеля. Популярная туристическая достопримечательность уже потеряла смотровую площадку и прибрежную тропу. Также необходимо укрепить стены и построить дамбу для защиты от волн.

Замок Тинтагель традиционно связывают с легендами о короле Артуре: здесь его отец Утер Пендрагон под личиной чужого мужа зачал его в постели леди Игрэйны, здесь Артур появился на свет и отсюда Мерлин тайком увез младенца. В культурных слоях Тинтагеля, относящихся как раз к VI веку, эпохе короля Артура, был найден камень с надписью на латыни „Отец Коль сотворил это, Артугну, потомок Коля, сотворил это“. Король Коль — еще один полумифический лидер Британии, предположительно живший в IV—V веке.