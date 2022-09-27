Таиланд снимает коронавирусные ограничения для иностранных туристов

Власти Таиланда убрали COVID-19 из списка опасных инфекционных заболеваний. Теперь официально коронавирус включен в список заболеваний, которые находятся под контролем медиков. Мера вступит в силу 1 октября, с этой даты иностранным туристам больше не понадобится при въезде предъявлять документ о вакцинации от COVID-19, справку о перенесенной болезни или негативный результат теста на коронавирус, пишет TAT News.