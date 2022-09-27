27.09.2022, 13:24
Таиланд снимает коронавирусные ограничения для иностранных туристов(1)
ФОТО: Photo by Steven Wilcox on Unsplash
С 1 октября при въезде в Таиланд больше не нужно будет предъявлять справку о вакцинации от COVID-19 или негативный результат теста на коронавирус.
Власти Таиланда убрали COVID-19 из списка опасных инфекционных заболеваний. Теперь официально коронавирус включен в список заболеваний, которые находятся под контролем медиков. Мера вступит в силу 1 октября, с этой даты иностранным туристам больше не понадобится при въезде предъявлять документ о вакцинации от COVID-19, справку о перенесенной болезни или негативный результат теста на коронавирус, пишет TAT News.
Коронавирусные ограничения действовали в Таиланде с 25 марта 2020 года. Позже для въезда в страну было необходимо оформить Thailand Pass. С 1 октября все эти ограничения будут отменены.