Исследование: жители Эстонии путешествуют так же активно, как и пять лет назад
Во втором квартале 2022 года количество поездок жителей Эстонии в сравнении с предыдущим годом значительно выросло: количество внутренних поездок увеличилось на 45% и количество зарубежных поездок — на 319%, т.е. в три раза.
Во втором квартале этого года жители Эстонии совершили 309 000 зарубежных и 684 000 внутренних поездок с ночевкой. Всего эстоноземельцы провели 1,4 миллиона ночей во внутренних и 1,8 миллиона ночей в зарубежных поездках.
По словам аналитика Департамента статистики Эпп Реммельг, количество поездок жителей Эстонии во втором квартале выросло за счет спада туризма в прошлом году. „По данным исследования поездок жителей Эстонии, за последнее десятилетие самыми активными в плане поездок годами были 2018 и 2019 годы. Ввиду пандемии Covid-19 количество поездок эстоноземельцев значительно сократилось, однако на данный момент отмечается восстановление прежнего уровня. Количество поездок в этом году еще не достигло уровня рекордных годов, однако совершенно сопоставимо с предшествующим им периодом“, — сказала Эпп Реммельг.
По сравнению с пиковыми годами (2018–2019) во втором квартале этого года было совершено две трети зарубежных поездок, при этом зарубежные страны посещались больше, чем в том же периоде 2017 года.
Особенно активно жители Эстонии посещают живущих за границей близких людей
Если в годы пандемии рабочие поездки и поездки к знакомым сократились до минимума, то теперь отмечается рост этих видов поездок. Во втором квартале было совершено 57 000 зарубежных рабочих поездок, что уже приближается к показателю этого же периода 2017 года. „Особенно активно эстоноземельцы стали ездить к проживающим за границей друзьям и родственникам, посещение которых откладывалось годами. Во втором квартале жители Эстонии провели у проживающих за границей друзей всего 515 000 ночей, что почти столько же, сколько в том же периоде 2019 года“, — отметила Эпп Реммельг. В предприятиях по размещению эстоноземельцы провели 959 000 ночей.
Средний размер расходов на зарубежную поездку с ночевкой во втором квартале составил 944 евро в расчете на одного человека, что на четверть больше, чем в 2019 году. „По сравнению с тем же периодом прошлого года повышения среднего размера расходов не наблюдается, поскольку структура поездок во время пандемии была другой. Тогда отменялись именно малозатратные и краткосрочные поездки в ближайшие страны и посещения друзей. На сегодняшний день можно сказать, что структура поездок восстановилась“, — объяснила аналитик.
Как и раньше, много поездок совершают в ближайшие страны: в Латвию (34 000 поездок во втором квартале), в Финляндию (29 000 поездок) и в Швецию (23 000 поездок). Среди излюбленных направлений были также Италия и Турция. Поездки в Россию при этом практически прекратились. Количество зарубежных поездок с 1–3 ночевками приближается к прежнему уровню (во втором квартале 115 000) и по сравнению с предыдущим годом выросло в семь раз.
В среднем в зарубежной поездке с ночевками на транспорт тратили 276 евро, на размещение — 328 евро, на питание — 210 евро, а на развлечения и прочие покупки — 129 евро. По сравнению со вторым кварталом докоронавирусного 2019 года, более всего выросли расходы на размещение (около 44%). Затраты на транспорт и питание в сравнении с тем же периодом выросли примерно на 20%.
Во втором квартале эстоноземельцы совершили 684 000 поездок с ночевкой в пределах родной страны, из них целью 347 000 поездок был отдых, 250 000 поездок были совершены для посещения друзей и 63 000 были рабочими поездками. „Количество внутренних поездок во втором квартале выросло прежде всего за счет удвоения количества поездок в целях посещения друзей и постепенного увеличения числа рабочих поездок. По сравнению с докоронавирусным периодом совершалась почти каждая вторая внутренняя рабочая поездка“, — сказала Эпп Реммельг.
Среди внутренних поездок с ночевкой в 89% поездок проводили до трех ночей. Примерно каждая десятая поездка длилась 4–7 дней. В среднем за одну поездку на одного человека тратилось 159 евро, что на 25 евро меньше, чем во втором квартале прошлого года, однако на треть больше, чем в докризисный 2019 год.