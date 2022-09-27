Исследование: жители Эстонии путешествуют так же активно, как и пять лет назад

Во втором квартале этого года жители Эстонии совершили 309 000 зарубежных и 684 000 внутренних поездок с ночевкой. Всего эстоноземельцы провели 1,4 миллиона ночей во внутренних и 1,8 миллиона ночей в зарубежных поездках.

По словам аналитика Департамента статистики Эпп Реммельг, количество поездок жителей Эстонии во втором квартале выросло за счет спада туризма в прошлом году. „По данным исследования поездок жителей Эстонии, за последнее десятилетие самыми активными в плане поездок годами были 2018 и 2019 годы. Ввиду пандемии Covid-19 количество поездок эстоноземельцев значительно сократилось, однако на данный момент отмечается восстановление прежнего уровня. Количество поездок в этом году еще не достигло уровня рекордных годов, однако совершенно сопоставимо с предшествующим им периодом“, — сказала Эпп Реммельг.



По сравнению с пиковыми годами (2018–2019) во втором квартале этого года было совершено две трети зарубежных поездок, при этом зарубежные страны посещались больше, чем в том же периоде 2017 года.

Особенно активно жители Эстонии посещают живущих за границей близких людей

Если в годы пандемии рабочие поездки и поездки к знакомым сократились до минимума, то теперь отмечается рост этих видов поездок. Во втором квартале было совершено 57 000 зарубежных рабочих поездок, что уже приближается к показателю этого же периода 2017 года. „Особенно активно эстоноземельцы стали ездить к проживающим за границей друзьям и родственникам, посещение которых откладывалось годами. Во втором квартале жители Эстонии провели у проживающих за границей друзей всего 515 000 ночей, что почти столько же, сколько в том же периоде 2019 года“, — отметила Эпп Реммельг. В предприятиях по размещению эстоноземельцы провели 959 000 ночей.