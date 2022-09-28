В Тихом океане из-за извержения вулкана появился новый остров

В Тихом океане появился новый крошечный остров после извержения вулкана Хоум Риф, сообщает "Моя Планета" со ссылкой на ABC.

Остров возник в юго-западной части Тихого океана между Новой Зеландией и Королевством Тонга. Всего за пять дней извержения подводного вулкана из воды затвердевшая лава поднялась на 10 м в высоту, а площадь образования составила около 24 000 м².

По словам вулканолога Скотта Брайана из Технологического университета Квинсленда, что предыдущие извержения Хоум Риф длились всего несколько месяцев, но на этот раз все может быть иначе. Есть вероятность, что остров увеличится в размерах и даже может приобрести „постоянный“ статус.

„Сильное извержение образовало лаву, которая представляет собой затвердевшую и более стойкую породу. Поэтому этот остров может просуществовать немного дольше, чем предыдущие вулканические острова. Если Хоум Риф продолжит извергаться с такой же частотой, здесь будет постоянный остров“, — отметил специалист.

Острова, созданные подводными вулканами, часто недолговечны, хотя иногда они сохраняются годами. У Хоум Риф было четыре зарегистрированных периода извержений, включая 1852 и 1857 года. Небольшие острова уже образовывались здесь после этих событий, а извержения 1984 и 2006 годов образовали лавовые острова со скалами высотой от 50 до 70 метров. Остров, образовавшийся в результате извержения соседа Хоум Риф, вулкана Латейки, существовал в течение 25 лет.