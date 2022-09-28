В Европе наблюдают быстрое восстановление туризма после пандемии

"Европа приняла почти в три раза больше иностранных туристов, чем за первые семь месяцев 2021 года (+190%), причем результаты были подкреплены высоким внутрирегиональным спросом и поездками из Соединенных Штатов“, — говорится в отчете. Это означает, что туристическому сектору удалось достичь почти 60% допандемического уровня.

"Туризм продолжает неуклонно восстанавливаться, но остается несколько проблем, от геополитических до экономических. Этот сектор возвращает людям надежду и возможности во всем мире. Настало также время переосмыслить туризм, куда он движется и как влияет на людей и планету“, — отметил генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили.

Согласно представленному отчету, в течение первых семи месяцев 2022 года по миру путешествовали 474 миллиона человек, тогда как в этот же период 2021 года путешествующих было всего 175 миллионов. Самым популярным для отдыха месяцем стал июль - в путешествия отправились 207 миллионов человек, что более чем вдвое превышает зарегистрированное число путешественников в июле прошлого года.

За первые семь месяцев 2022 года европейские страны посетили 309 миллионов человек, или около 65 процентов от общего числа. Этому в большей степени способствовала отмена ограничений, введенных для сдерживания дальнейшего распространения коронавируса и его новых штаммов.

Превысили допандемический уровень по количеству туристов Виргинские острова (увеличение на 32% по сравнению с данными 2019 года), Албания (увеличение на 19%), остров Сен-Мартен в Карибском море (увеличение на 15%), Эфиопия и Гондурас (по 13%).