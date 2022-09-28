airBaltic запускает рекордное количество новых маршрутов: 4 - из Таллинна и 10 - из Риги

Из Риги:



• Стамбул в Турции - со 2 апреля

• Ганновер в Германии - с 15 апреля

• Порту в Португалии - с 1 мая

• Бухарест в Румынии - с 1 мая

• Бургас в Болгарии - со 2 мая

• Бильбао в Испании - с 4 мая

• Тиват в Монтенегро - с 4 мая

• Ереван в Армении - со 16 мая

• Белград в Сербии - с 16 мая

• Баку в Азербайджане - с 17 мая