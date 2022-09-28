Новости
28.09.2022, 18:56

airBaltic запускает рекордное количество новых маршрутов: 4 - из Таллинна и 10 - из Риги

 (5)
ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

airBaltic сообщает, что в следующем году открывает 4 прямых маршрута из Таллинна: в Дубровник, Сплит, Родос и Ираклион. Кроме того, в 2023 году авиакомпания планирует запустить 10 новых маршрутов из Риги с удобными стыковками из Таллиннского аэропорта.

В 2023 году авиакомпания airBaltic запускает сразу несколько международных линий по самым популярным направлениям.

Из Таллинна:

  • Сплит в Хорватии - с 1 мая (2 раза в неделю)

  • Родос в Греции - с 1 мая (2 раза в неделю)

  • Дубровник в Хорватии - со 2 мая (2 раза в неделю)

  • Ираклион на Крите (Греция) - с 3 мая (2 раза в неделю)

Из Риги:

Стамбул в Турции - со 2 апреля
Ганновер в Германии - с 15 апреля
Порту в Португалии - с 1 мая
Бухарест в Румынии - с 1 мая
Бургас в Болгарии - со 2 мая
Бильбао в Испании - с 4 мая
Тиват в Монтенегро - с 4 мая
Ереван в Армении - со 16 мая
Белград в Сербии - с 16 мая
Баку в Азербайджане - с 17 мая

Оставить комментарий Читать комментарии (5)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии