airBaltic запускает рекордное количество новых маршрутов: 4 - из Таллинна и 10 - из Риги(5)
airBaltic сообщает, что в следующем году открывает 4 прямых маршрута из Таллинна: в Дубровник, Сплит, Родос и Ираклион. Кроме того, в 2023 году авиакомпания планирует запустить 10 новых маршрутов из Риги с удобными стыковками из Таллиннского аэропорта.
В 2023 году авиакомпания airBaltic запускает сразу несколько международных линий по самым популярным направлениям.
Из Таллинна:
Сплит в Хорватии - с 1 мая (2 раза в неделю)
Родос в Греции - с 1 мая (2 раза в неделю)
Дубровник в Хорватии - со 2 мая (2 раза в неделю)
Ираклион на Крите (Греция) - с 3 мая (2 раза в неделю)
Из Риги:
• Стамбул в Турции - со 2 апреля
• Ганновер в Германии - с 15 апреля
• Порту в Португалии - с 1 мая
• Бухарест в Румынии - с 1 мая
• Бургас в Болгарии - со 2 мая
• Бильбао в Испании - с 4 мая
• Тиват в Монтенегро - с 4 мая
• Ереван в Армении - со 16 мая
• Белград в Сербии - с 16 мая
• Баку в Азербайджане - с 17 мая