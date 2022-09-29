Как путешествовать через аэропорт Хельсинки с детьми?
Совсем скоро наступят школьные каникулы и многие семьи отправятся в путешествие всей семьей. Чем можно заняться во время пересадки в аэропорту Хельсинки с детьми? Вы можете воспользоваться чек-листом на странице аэропорта, чтобы собрать семью в дорогу.
В аэропорте находится несколько игровых площадок:
Аэропорт Хельсинки предлагает семьям множество услуг, поэтому перерыв между полетами доставит удовольствие и взрослым, и детям. Например, в зоне выходов на посадку можно взять напрокат коляску для маленького ребенка.
Игровая площадка финскими сельскими пейзажами (выход на посадку № 20).
Пассажиры любого возраста могут израсходовать свой избыток энергии в комнате Maja (выход на посадку № 52).
В Рождественском домике можно постучать в крошечную дверцу гнома, загадать желание и заглянуть в рождественский календарь (выход на посадку № 40).
Посмотрите на муми-троллей, съешьте что-нибудь вкусное
В аэропорту Хельсинки предлагается много возможностей вкусно перекусить – рестораны и места быстрого питания. Блюда можно заказать в упаковке на вынос и взять с собой в самолет. „Все рестораны предлагают подходящие для детей напитки и детские стульчики, и при необходимости подогревают для самых маленьких взятую с собой еду и бутылочки для кормления“ – рассказывает руководитель по обслуживанию пассажиров Аэропорта Хельсинки Ханна Хямяляйнен из управляющей компании Finavia.
В Нешенгенской зоне безусловным центром притяжения является кафе Moomin Coffee (выход на посадку № 40)
Espresso House (выход на посадку № 29)
Cafe Tori (выход на посадку № 26)
Рестораны Richie’s Gourmet Hot Dog (выход на посадку № 19)
Burger King (выход на посадку № 29)
Комнаты для кормления грудью и пеленания
„В Аэропорту Хельсинки много спокойных комнат для пеленания и кормления грудью. Около туалетов расположены отдельные комнаты, где можно поменять пеленки. Во многих из них для детей есть маленький унитаз или писсуар“, – описывает Хямяляйнен.
Комната для кормления грудью, здесь есть микроволновая печь и отдельный унитаз (выход на посадку № 40).
Заряжайте аккумуляторы
По время ожидания следующего рейса пассажиры могут с удобством наполнить бутылку водой или подзарядить аккумулятор. Финская водопроводная вода очень качественная, поэтому пассажиры в аэропорту могут наполнить бутылки для воды в специальных пунктах с питьевой водой. В Нешенгенской зоне в пункте питьевой воды доступна и горячая вода.
Все находящиеся в аэропорту пассажиры могут пользоваться WiFi. Смарт-устройства можно с удобством зарядить в пункте USB или через одну из розеток, которых очень много рядом с каждым выходом на посадку.
Дополнительную информацию о поездках с детьми вы можете найти на сайте Finavia.