Как путешествовать через аэропорт Хельсинки с детьми?

В аэропорте находится несколько игровых площадок:

Аэропорт Хельсинки предлагает семьям множество услуг, поэтому перерыв между полетами доставит удовольствие и взрослым, и детям. Например, в зоне выходов на посадку можно взять напрокат коляску для маленького ребенка.

Игровая площадка финскими сельскими пейзажами (выход на посадку № 20).

Пассажиры любого возраста могут израсходовать свой избыток энергии в комнате Maja (выход на посадку № 52).

В Рождественском домике можно постучать в крошечную дверцу гнома, загадать желание и заглянуть в рождественский календарь (выход на посадку № 40).

Посмотрите на муми-троллей, съешьте что-нибудь вкусное

В аэропорту Хельсинки предлагается много возможностей вкусно перекусить – рестораны и места быстрого питания. Блюда можно заказать в упаковке на вынос и взять с собой в самолет. „Все рестораны предлагают подходящие для детей напитки и детские стульчики, и при необходимости подогревают для самых маленьких взятую с собой еду и бутылочки для кормления“ – рассказывает руководитель по обслуживанию пассажиров Аэропорта Хельсинки Ханна Хямяляйнен из управляющей компании Finavia.

В Нешенгенской зоне безусловным центром притяжения является кафе Moomin Coffee (выход на посадку № 40)

Espresso House (выход на посадку № 29)

Cafe Tori (выход на посадку № 26)

Рестораны Richie’s Gourmet Hot Dog (выход на посадку № 19)

Burger King (выход на посадку № 29)

Комнаты для кормления грудью и пеленания

„В Аэропорту Хельсинки много спокойных комнат для пеленания и кормления грудью. Около туалетов расположены отдельные комнаты, где можно поменять пеленки. Во многих из них для детей есть маленький унитаз или писсуар“, – описывает Хямяляйнен.

Комната для кормления грудью, здесь есть микроволновая печь и отдельный унитаз (выход на посадку № 40).



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