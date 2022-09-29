Закрытие границы для российских туристов особо не повлияет на гостиничный бизнес Эстонии. Есть куда более серьезная проблема

По словам управляющего санаторно-курортным центром Вярска Велло Саара, запрет правительства на выдачу виз россиянам на посещаемость их комплекса не влияет. В 2022 году центр посетили 12 444 клиента, из них 305 были из России - это около 2,5% от общего количества. За этот же период в Вярска исключительно ради водного центра приехали 43 000 человек, при этом не было ни одного посетителя из России, кто пересекал границу исключительно ради водных удовольствий.