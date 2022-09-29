Новости
29.09.2022, 07:00

Закрытие границы для российских туристов особо не повлияет на гостиничный бизнес Эстонии. Есть куда более серьезная проблема

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Meresuu Spa Hotel
Meresuu Spa Hotel
ФОТО: Taavi Sepp | Ekspress Meedia

Закрытие границы и введение запрета на выдачу туристических виз для граждан России не причинит большого урона гостиничному бизнесу Эстонии, поскольку поток российских туристов и до этого был небольшим.

По словам управляющего санаторно-курортным центром Вярска Велло Саара, запрет правительства на выдачу виз россиянам на посещаемость их комплекса не влияет. В 2022 году центр посетили 12 444 клиента, из них 305 были из России - это около 2,5% от общего количества. За этот же период в Вярска исключительно ради водного центра приехали 43 000 человек, при этом не было ни одного посетителя из России, кто пересекал границу исключительно ради водных удовольствий.

Доля российских туристов в замке Алатскиви была незначительной и раньше. "Из России в этом году было менее 100 человек“, - сказала управляющая отелем Лаура Лиллепалу-Скотт.

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