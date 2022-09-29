Осенний туристический сезон в самом разгаре: как обеспечить себе беззаботный отдых?

„Ситуация с турпоездками удовлетворительная, но в случае с билетами, покупаемыми незадолго перед поездкой, вам просто придётся приобрести их по цене выше обычной“, — сказал Маури Сааренд, директор по продажам авиабилетов и страхования путешествий Estravel. Помимо авиабилетов, подорожали также многие другие туристические услуги, например, страхование путешествий. Несмотря на это, каждый ответственный человек должен застраховать себя, отправляясь в путешествие.

По словам Эвелин Рахкема, директора по продажам кредитов и карт Inbank, особое внимание при путешествии следует уделить страхованию от срыва путешествия, которое покрывает расходы на отмену, прерывание или задержку рейса, а также при выборе поставщика услуги следует рассмотреть достаточное страхование багажа, так как количество задержек или пропаж багажа значительно возросло.

В настоящее время расписание рейсов меняется очень часто

„С приходом осени и началом сезона вирусов также важно иметь страхование путешествия на случай Covid-19. Стоит проверить, включает ли страхование путешествий, связанное с кредитной картой, дополнительную защиту от Covid-19 или нет. При необходимости её можно докупить в страховой фирме“, — сказала Рахкема.