Осенний туристический сезон в самом разгаре: как обеспечить себе беззаботный отдых?
Летний хаос в авиаперевозках повысил интерес людей к страхованию путешествий. Эксперты рассказывают о текущей ситуации с путешествиями и о том, что покрывает, а что нет, популярное среди жителей Эстонии страхование путешествий по кредитной карте.
„Ситуация с турпоездками удовлетворительная, но в случае с билетами, покупаемыми незадолго перед поездкой, вам просто придётся приобрести их по цене выше обычной“, — сказал Маури Сааренд, директор по продажам авиабилетов и страхования путешествий Estravel. Помимо авиабилетов, подорожали также многие другие туристические услуги, например, страхование путешествий. Несмотря на это, каждый ответственный человек должен застраховать себя, отправляясь в путешествие.
По словам Эвелин Рахкема, директора по продажам кредитов и карт Inbank, особое внимание при путешествии следует уделить страхованию от срыва путешествия, которое покрывает расходы на отмену, прерывание или задержку рейса, а также при выборе поставщика услуги следует рассмотреть достаточное страхование багажа, так как количество задержек или пропаж багажа значительно возросло.
В настоящее время расписание рейсов меняется очень часто
„С приходом осени и началом сезона вирусов также важно иметь страхование путешествия на случай Covid-19. Стоит проверить, включает ли страхование путешествий, связанное с кредитной картой, дополнительную защиту от Covid-19 или нет. При необходимости её можно докупить в страховой фирме“, — сказала Рахкема.
„Самое важное в любом виде страхования от срыва путешествия — это чтобы были покрыты плановые изменения расписания авиакомпаний. Иными словами, осуществляемые более чем за 2 недели до даты поездки отмены рейса или корректировки времени вылета, в результате чего может быть потеряна стыковка со стыковочным рейсом по отдельному билету или могут возникнуть дополнительные расходы, например, на проживание. Хорошая страховка от срыва путешествия помогает при изменениях в расписании, если первоначальные пересадки были запланированы с безопасным промежутком: не менее 2 часов в Европе, 3 часа за пределами Европы“, — сказал директор по продажам авиабилетов и страхованию путешествий Estravel. Он отметил, что внесение изменений в расписание в случае с билетами, купленными задолго до путешествия, стало для авиакомпаний уже очень частой практикой.
Страхование от срыва путешествия необязательно предоставляет защиту от забастовок
При выборе суммы страхования от срыва путешествия стоит учитывать характер путешествия. „Выбирая пакетный тур чартерным рейсом, не имеет смысла выбирать страховую сумму больше, чем стоимость поездки. При комбинировании отдельных билетов для самостоятельного путешествия всегда разумно выбирать страховую защиту, которой хватило бы на покупку новых и, возможно, значительно более дорогих билетов непосредственно перед рейсом“, — сказал Сааренд.
Он отметил, что, например, летом забастовки в авиации не покрывались стандартным пакетом страхования от срывов путешествия. „Всевозможные забастовки вообще исключаются в условиях страхования. Но в зависимости от страховой компании вы можете купить дополнительно защиту от них“, — сказал Сааренд. Он заявил, что, к сожалению, это недёшево, и поэтому дополнительную защиту от забастовок покупают редко.
„Сегодня многие кредитные карты включают страхование путешествий с развёрнутым покрытием, в случае с которым путешественник автоматически застрахован, и ему не нужно тратить время и энергию на выбор страховки перед поездкой. Даже если кредитная карта имеет ежемесячную плату, страхование путешествий по кредитной карте может быть значительно дешевле для частых путешественников, потому что страхование путешествий — это большие расходы“, — пояснила эксперт Inbank по кредитам и картам.
Покупка отдельного страхования путешествия означает большие расходы для семьи
Она рекомендовала, чтобы при выборе поставщика услуги страхования путешествий по кредитной карте клиенты обращали внимание на то, действует ли страхование путешествий только для одного человека или застрахованы также члены семьи обладателя кредитной карты. „Если обычно при покупке страхования путешествия для всей семьи приходится идти на большие расходы то, например, страхование путешествия IN Pay Platinum распространяется не только на обладателя карты, но и на членов семьи путешественника“, — сказала Рахкема.
Рахкема отметила, что в зависимости от суммы страхования багажа и страхования от срыва путешествий стоимость страхования путешествия для семьи из четырёх человек, желающей отправиться в недельное путешествие по Европе, может достигать почти 300 евро. Если вы выезжаете за пределы Европы, занимаетесь экстремальными видами спорта, а также хотите, например, дополнительную страховку для арендованного автомобиля, то страхование путешествия для всей семьи может стоить даже вдвое дороже. Таким образом, кредитная карта со страхованием путешествия полезна даже тогда, когда вы путешествуете только раз в год.
„Если, как правило, страхование путешествий по кредитной карте не включает страховки каско арендованного автомобиля, то, например, расширенное страхование путешествий, предоставляемое с картой IN Pay Platinum, также включает страхование каско арендованного автомобиля, благодаря чему вы можете во время путешествия сэкономить на расходах на аренду автомобиля. Выбирая кредитную карту, а также страхование путешествия, следует проверить, требуется ли и при каких условиях также и собственная ответственность при наступлении страхового случая“, — пояснила Рахкема.