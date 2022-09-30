В Греции нашли статую юного Геракла

Археологи из Университета Аристотеля в Салониках датируют находку II веком нашей эры. Статуя изображает юного Геркулеса, римского аналога греческого героя Геракла. По словам ученых, артефакт в очень хорошем состоянии, несмотря на некоторые повреждения. Голова и туловище Геркулеса целые, правда, отсутствует правая нога ниже бедра и не хватает нескольких фрагментов правой руки с дубиной, пишет "Моя Планета" со ссылкой на Arkeonews.

Древние скульпторы изобразили героя в шкуре Немейского льва. Поверх густой гривы кудрявых волос юноши лентой повязан венок из виноградных листьев. Рядом со статуей было найдено богато украшенное сооружение — возможно, это фонтан.

По мнению исследователей, статуя украшала гораздо более позднюю постройку VIII-IX века. Статуи классической и римской эпох использовались для украшения зданий и общественных мест вплоть до поздневизантийского периода, и открытие в Филиппах лишь подтверждает это предположение.

Древний город Филиппы, изначально названный Кринидес, впервые построили в 360 г. до н.э. Он основан колонистами с острова Тасос. Король Македонии Филипп II завоевал город и переименовал его в Филиппы в 356 г. до н.э. Город приобрел известность благодаря стратегическому расположению на царском пути через Македонию и близости к золотым приискам. Также Филиппы известны как место последней битвы между армиями сторонников Цезаря Октавиана и Марка Антония и армиями Марка Юния Брута и Гая Кассия Лонгина в 42 г. до н.э. Филиппы процветали во времена Римской империи. Город был заброшен после османского завоевания в XIV веке.