Cтарейшая в странах Балтии туристическая ярмарка Tourest снова предлагает отправиться в путь

В то время как традиционно Tourest проводится с пятницы по воскресенье, на этот раз посвященная путешествиям семейная ярмарка распахнет двери уже в четверг и продлится до вечера субботы. Вечерние часы работы ярмарки будут продлены, чтобы и после рабочего дня все посетители могли узнать, что здесь предлагают.



„Tourest не проводился два года, и мы очень рады сообщить, что люди с нетерпением ждут как ярмарки, так и самих путешествий. С 1 октября мы открываем регистрацию для участников Tourest, многие из которых уже запросили информацию о ярмарке. Мы надеемся, что с точки зрения предложений и участников, это будет одна из самых интересных ярмарок Tourest за всю историю“, - сказала генеральный секретарь Союза туристических фирм Эстонии Мерике Халлик.



По словам руководителя отдела туризма совместного учреждения EAS и KredEx Райнера Аавика, жители Эстонии активно отправляются во внутренние и зарубежные поездки и, несмотря на ограничения последних лет, всегда готовы к путешествиям, чтобы отдохнуть в свободное от работы время.



„Многолетняя история ярмарки Tourest демонстрирует, что жители Эстонии любознательны и охотно ищут новых впечатлений, – сказал Аавик. – Помимо зарубежных поездок, не меньшее внимание посетителей ярмарки всегда привлекал отдых в Эстонии. Я призываю эстонских предпринимателей в сфере туризма принять участие в ярмарке, чтобы спустя несколько лет вновь насладиться ярмарочной атмосферой и прямым контактом с клиентами“.



Трехдневная ярмарка 9–11 февраля следующего года традиционно пройдет в Эстонском выставочном центре, где можно с комфортом ознакомиться с вариантами путешествий, получить важную информацию о различных направлениях, приобрести ярмарочные предложения по хорошим ценами или начать строить планы какой-то очень особенной поездки.



„На этот раз мы приоткрываем завесу тайны о ярмарочных предложениях еще до начала Tourest: на нашем сайте рядом с информацией об экспоненте появится кнопка, нажав на которую, вы сможете ознакомиться с его особыми предложениями. Это позволит людям более гибко принимать решения и покупать понравившейся поездки“, - отметила Халлик.



„Туристическим направлениям очень важно присутствовать на выставке, а компаниям предлагать новые продукты и новое качество. К этому принуждают и изменившийся мир, и острая конкуренция. Для посетителей Tourest это означает более широкий выбор, а также квалифицированные консультации от профессионалов в области туризма и представителей туристических направлений“, - добавила она.



В рамках 30 ярмарки Tourest, которую организует Союз туристических фирм Эстонии, вновь откроется полюбившаяся всем зона Puhka Eestis, а в Зале впечатлений и вкусов гурманам предложат еду из разных уголков Эстонии. Поскольку 2023 год объявлен годом сауны, Tourest предложит тематическую зону Saunatee, где будет содержаться информация о саунах по всем уездам Эстонии. Кроме того, на ярмарке пройдут различные игры и мероприятия на тему сауны.