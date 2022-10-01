В Египте археологи предполагают, что нашли останки царицы Нефертити

По сообщению журнала NewsWeek, который ссылается на археологов, последние раскопки позволили специалистам сделать удивительные открытия. Например, обнаружены десятки останков фараонов, часть которых уже „расшифрована“. Между тем, остается загадкой объект, требующий более тщательного изучения. Речь идет об останках древней царицы Нефертити, пишет портал newizv.

Прекрасная Нефертити, жившая более 3400 лет назад, и сегодня известна, как эталон женской красоты и мудрости. Ее считали хорошей матерью, родившей Аменхтепу IV шестерых дочерей. После смерти фараона, Нефертити правила Египтом в течение трех лет и загадочно исчезла. Возможно, предполагают историки, она умерла, заразившись чумой.

В 1999 году археолог Марианна Любан опубликовала статью, в которой сообщалось, что одной из трех неопознанных мумий, найденных в замурованной камере KV 35, может быть Нефертити. Первоначально считалось, что это останки, принадлежавшие молодому человеку. Но более поздний анализ показал, что это была женщина, тело которой было сильно изуродовано после смерти. Лицо и грудь обезображены, а правая рука оторвана. С этими останками сегодня и работает группа археологов под руководством доктора Захи Хавасса.

"Я уверен, что раскрою все секреты Нефертити через месяц или два. У нас уже есть ДНК мумий 18-й династии, от Эхнатона до Аменхотепа II“, - заявил Хавасс журналистам.

По словам исследователя, археологи нашли не более 30% всего, что находится в подземных кладовых Египта. Например, недавно в Александрии рабочие „наткнулись, на гробницу, которая находилась прямо под жилым домом. Так что, считает Хавасс, человечество ждет много открытий и чудес.