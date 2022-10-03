Какая красота! Лучшие подводные фотографии 2022 года по версии премии Through your lens(1)
Журнал Scuba Diving Magazine объявил победителей премии Through Your Lens. Всего на конкурс прислали 2590 фотографий подводного мира.
Гран-при выиграл Боз Джонсон с фотографией двух летучих рыб, снятых на Филиппинах.
В категории „Поведение“ победила работа итальянца Сальваторе Янниелло „Крабы в медузах“. Фотография была сделана в Средиземном море, недалеко от Баколи в Италии. Во время фридайвинга фотограф наткнулся на медузу-бочонок Rhizostoma pulmo и путешествующих вместе с ней крабов.
Второе место в категории „Поведение“ заняла работа Лука Роомана. На фотографии, сделанной в озере недалеко Антверпена, изображен один большой окунь, пожирающего другого, более мелкого окуня.
Лучшим широкоугольным подводным фото признана работа Алекса Доусона „Падение ныряющего под лед кита“, сделанная в Гренландии.
Категорию „Компактная камера“ покорил Мигель Рамирес, во время ночного погружения у острова Реюньон сфотографировавший „стеснительную“ креветку.
В категории „Макросъемка“ победил Юрий Иванов с работой „Морской слизень-бабочка“. Фотограф заснял морского слизня-бабочку Cyerce nigra в Папуа-Новой Гвинее. Длина тела этого существа составляет всего 15 мм — автору пришлось использовать мокрую линзу для крупного плана.
Источник: Моя Планета