Какая красота! Лучшие подводные фотографии 2022 года по версии премии Through your lens

Гран-при выиграл Боз Джонсон с фотографией двух летучих рыб, снятых на Филиппинах.

В категории „Поведение“ победила работа итальянца Сальваторе Янниелло „Крабы в медузах“. Фотография была сделана в Средиземном море, недалеко от Баколи в Италии. Во время фридайвинга фотограф наткнулся на медузу-бочонок Rhizostoma pulmo и путешествующих вместе с ней крабов.

Второе место в категории „Поведение“ заняла работа Лука Роомана. На фотографии, сделанной в озере недалеко Антверпена, изображен один большой окунь, пожирающего другого, более мелкого окуня.

Лучшим широкоугольным подводным фото признана работа Алекса Доусона „Падение ныряющего под лед кита“, сделанная в Гренландии.

Категорию „Компактная камера“ покорил Мигель Рамирес, во время ночного погружения у острова Реюньон сфотографировавший „стеснительную“ креветку.

В категории „Макросъемка“ победил Юрий Иванов с работой „Морской слизень-бабочка“. Фотограф заснял морского слизня-бабочку Cyerce nigra в Папуа-Новой Гвинее. Длина тела этого существа составляет всего 15 мм — автору пришлось использовать мокрую линзу для крупного плана.