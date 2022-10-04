Аэропорт Схипхол продлевает отграничения на количество пассажиров

"Соблюдение максимального количества пассажиров жизненно важно. Мы хотим обеспечить безопасность сотрудников и путешественников, а также обеспечить более надежный процесс в аэропорту“, – комментирует главный операционный директор Royal Schiphol Group Ханне Буис.

Какие будут лимиты, пока неизвестно. В октябре это, например, около 9250 человек в день. В следующие месяцы могут еще больше уменьшить – администрация аэропорта пересматривает и обсуждает ограничения каждый месяц.