04.10.2022, 09:26
Аэропорт Схипхол продлевает отграничения на количество пассажиров
ФОТО: Photo by Harm van de Ven on Unsplash
Амстердамский аэропорт Схипхол продолжает продлевать ограничения. Так, дневной лимит на количество пассажиров будет действовать минимум до начала 2023-го, сообщает портал 34travel.me.
"Соблюдение максимального количества пассажиров жизненно важно. Мы хотим обеспечить безопасность сотрудников и путешественников, а также обеспечить более надежный процесс в аэропорту“, – комментирует главный операционный директор Royal Schiphol Group Ханне Буис.
Какие будут лимиты, пока неизвестно. В октябре это, например, около 9250 человек в день. В следующие месяцы могут еще больше уменьшить – администрация аэропорта пересматривает и обсуждает ограничения каждый месяц.