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04.10.2022, 09:26

Аэропорт Схипхол продлевает отграничения на количество пассажиров

 
ФОТО: Photo by Harm van de Ven on Unsplash

Амстердамский аэропорт Схипхол продолжает продлевать ограничения. Так, дневной лимит на количество пассажиров будет действовать минимум до начала 2023-го, сообщает портал 34travel.me.

"Соблюдение максимального количества пассажиров жизненно важно. Мы хотим обеспечить безопасность сотрудников и путешественников, а также обеспечить более надежный процесс в аэропорту“, – комментирует главный операционный директор Royal Schiphol Group Ханне Буис.

Какие будут лимиты, пока неизвестно. В октябре это, например, около 9250 человек в день. В следующие месяцы могут еще больше уменьшить – администрация аэропорта пересматривает и обсуждает ограничения каждый месяц.

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