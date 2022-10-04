Путешествие, которое началось с мошенничества: поездка в Австрию на машине с тремя детьми

Как нас пытались обмануть



Планируя поездку в Австрию, я заранее искала апартаменты в Вене. Обычно, я пользуюсь сайтом Booking.com. Я получила подтверждение бронирования, а через какое-то время мне пришло сообщение в WhatsApp, что есть проблема с моей банковской картой. В сообщении была ссылка, по которой мне надо пройти и совершить платеж. Было указано, что если я не сделаю этого к определенному времени, бронирование будет аннулировано. Ссылка начиналась со слова „booking“. Соотношение цены и расположения квартиры было хорошим (и не подозрительно дешевым), так что терять это место мне не хотелось. Конечно, у меня вызывало подозрение, что такая конфиденциальная информация запрашивалась через WhatsApp. Я позвонила человеку, который больше разбирается в IT-вещах. Он сказал, что это, скорее всего, мошенничество, и проверил сайт, ссылку на который мне прислали. Он был зарегистрирован только вчера! Это явно мошенничество. К счастью, бронирование можно было легко отменить без штрафа.