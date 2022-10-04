„Культурная столица Европы“ Каунас отмечает еврейское наследие и рассказывает о трагическом прошлом города

Каунас приглашает на празднование ДНК города, в рамках которого проходит несколько мероприятий, призванных пробудить мультикультурные воспоминания о городе Каунасе и его окрестностях, как напоминание о его богатой истории и сложном прошлом.

Различные мероприятия позволят посетителям познакомиться с атласом каунасских историй. Программа мероприятий позволяет творцам из Литвы и со всего мира представить свои волшебные работы: например, от всемирно известных художников Уильяма Кентриджа, Филипа Миллера и Дженни Каган.

Особое внимание уделяется еврейской памяти Каунаса с помощью программы „Кабинет памяти“ вместе с фестивалем CityTelling. В Каунасе также прошел Всемирный форум литваков (литовских евреев), на котором прошло обсуждение идентичности литваков, памяти и ее роли в создании мультикультурных воспоминаний и новых диалогов.

Завершила событие „Каунасская кантата“ композитора Филипа Миллера и известной художницы Дженни Каган - невероятный музыкальный опыт, посвященный примирению разных народов, для исполнения которого на сцене собрались около трехсот различных музыкантов, среди которых были как профессионалы, так и любители. Песни на идиш исполнила также известная литовская певица Мария Круповес, а передвижной клезмерский оркестр воскресил еврейскую память в городах Каунасского района.

Другие крупные события, участвующие в четырехмесячных фестивалях CityTelling, курируются художниками-литовцами, которые вернулись на утраченные родные земли и участвовали в разработке программы: выставка Уильяма Кентриджа „То, чего мы не помним“, выставка Дженни Каган „Из тьмы“, фотовыставка „Последние литваки“ и другие.

Об этом также рассказывает книга „Евреи Каунаса“. „Фактов, дат и имен недостаточно, чтобы хорошо рассказать историю“, - так называет Дайва Цитвариене „введение в мир прошлого города, мир, который еще мало изучен“. Книга исследует различные фрагментарные повествования, изучая не только имена и места, но и их вклад в образование, культуру, медицину, промышленность и т. д.