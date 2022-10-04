„Культурная столица Европы“ Каунас отмечает еврейское наследие и рассказывает о трагическом прошлом города(7)
„Культурная столица Европы 2022“ - Каунас - делает дополнительный акцент и проливает свет на еврейское наследие и общину города благодаря выступлениям и выставкам всемирно известных артистов и художников, как Дженни Каган, Уильям Кентридж и Мария Круповес.
Каунас приглашает на празднование ДНК города, в рамках которого проходит несколько мероприятий, призванных пробудить мультикультурные воспоминания о городе Каунасе и его окрестностях, как напоминание о его богатой истории и сложном прошлом.
Различные мероприятия позволят посетителям познакомиться с атласом каунасских историй. Программа мероприятий позволяет творцам из Литвы и со всего мира представить свои волшебные работы: например, от всемирно известных художников Уильяма Кентриджа, Филипа Миллера и Дженни Каган.
Особое внимание уделяется еврейской памяти Каунаса с помощью программы „Кабинет памяти“ вместе с фестивалем CityTelling. В Каунасе также прошел Всемирный форум литваков (литовских евреев), на котором прошло обсуждение идентичности литваков, памяти и ее роли в создании мультикультурных воспоминаний и новых диалогов.
Завершила событие „Каунасская кантата“ композитора Филипа Миллера и известной художницы Дженни Каган - невероятный музыкальный опыт, посвященный примирению разных народов, для исполнения которого на сцене собрались около трехсот различных музыкантов, среди которых были как профессионалы, так и любители. Песни на идиш исполнила также известная литовская певица Мария Круповес, а передвижной клезмерский оркестр воскресил еврейскую память в городах Каунасского района.
Другие крупные события, участвующие в четырехмесячных фестивалях CityTelling, курируются художниками-литовцами, которые вернулись на утраченные родные земли и участвовали в разработке программы: выставка Уильяма Кентриджа „То, чего мы не помним“, выставка Дженни Каган „Из тьмы“, фотовыставка „Последние литваки“ и другие.
Об этом также рассказывает книга „Евреи Каунаса“. „Фактов, дат и имен недостаточно, чтобы хорошо рассказать историю“, - так называет Дайва Цитвариене „введение в мир прошлого города, мир, который еще мало изучен“. Книга исследует различные фрагментарные повествования, изучая не только имена и места, но и их вклад в образование, культуру, медицину, промышленность и т. д.
Мультиэтнические воспоминания через стрит-арт Улицы Каунаса и Каунасского района украшены произведениями искусства, призванными напомнить посетителям о многонациональной памяти Каунаса и тех, кто жил до нас. Некоторые из этих историй рассказывают поэтесса Леа Гольдберг и ее поэма „Сосна“, Тадас и его замечательная Росиан с ее матерью Гертой, а также истории, основанные на воспоминаниях местных жителей (Намай).
По всему Каунасу постоянно добавляется уличное искусство, которое является большой частью истории, рассказанной в 2022 году. Многие из шрамов Каунаса по-прежнему видны, но поскольку Каунас был важным центром еврейской культурной жизни во второй половине XIX века, он играет большую роль в напоминании другим о своих менее заметных шрамах.