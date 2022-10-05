Необычный Тракай: караимские лодочники о своей работе, любимом городе и детстве

В чем особенность тракайской лодки? По его словам, в каждом регионе Литве – своя форма лодки. И поскольку в Тракай, на озера, привозили лодки и из других мест, например, сделанные в Утенском и Зарасайском районах, сравнить их с местными было не сложно.

„Да и лодки теперь по большей части пластиковые, – вздыхает Михаил. – Но у нас все-таки сохранилась деревянная – тракайского старого производства, типичная для этого края. Именно такими лодками пользовались древние жители Тракай – караимы. Видел эти лодки на старых снимках. Может, они по длине и ширине отличались, но конструкция лодки была именно такой“.

„Раньше был больше спрос на деревянные лодки, но сейчас больше на велосипеды, они почти вытеснили обычные лодки, – подтверждает он слова Михаила. И шутит: „Не хотят люди теперь грести руками – предпочитают ногами, а руками они – в „Фейсбуке“ и „Инстаграме“".

Евгений включился в этот бизнес чуть попозже – 25 лет назад, и также постепенно увеличивал свою „флотилию“. Бизнес он совмещает с должностью завхоза в национальном музее Затрочья (Ужутракис/Užtraukis), в бывшем имени графа Тышкевича на озере Гальве вблизи Тракая.

Этот бизнес существует примерно с 1991 года, то есть с первых лет независимости Литвы. Михаил Юткевич, чьи лодки пришвартованы чуть дальше от основного потока туристов, говорит, что тогда и начал заниматься этим делом – причем с одной деревянной лодки. Потом докупал пластмассовые лодки, а затем и водные велосипеды, которые теперь все больше входят в моду. Сегодня он, в прошлом учитель физики и сотрудник Института электрографии, уже на пенсии, но от лодочного дела не отказывается.

К тому же в Тракай регулярно приезжали туристы и просто любители романтики и влюбленные, которые просили их переправить на остров. В советские времена, вспоминает местный караим Евгений Леонович, это удовольствие стоило всего три копейки. Сегодня цены совсем другие, да и катание на лодках превратилось для местных жителей, в том числе для караимов, в сезонный бизнес.

Он вспоминает, как один раз пришла молодая пара с ребенком. Спрашивают: можно просто посидеть? Пожалуйста, отвечает Евгений, велосипед стоит – вы никому не помешаете. Разговорились.

„Не за один год привыкаешь зазывать клиентов. Уже знаешь: с одним чуть-чуть стоит заговорить, и он сам идет. Видно, по человеку, по его целенаправленной походке, что он хочет покататься. Его надо только позвать, – делится наблюдениями Евгений. – А некоторым не нравится, когда с ними заговариваешь“.

Лодочный сезон стартует в мае, а заканчивается в середине сентября. И все это время, если сухая погода, Михаил и Евгений сидят после раннего обеда на боевом посту – в ожидании прохожих. „К 11 утра выходим и сидим до вечера, в зависимости от погоды, конечно“, – говорит Евгений.

Теперь используют современные монтажные клеи – это делает лодку полегче“. Но вся процедура все равно съедает много времени и сил.

„Деревянную лодку надо каждый год готовить: снимать с нее старые слои, наносить новые, – объясняет Михаил. – Раньше дно смолили: плавили смолу и заливали ею дно лодки. Но от этого лодка становилась тяжелой.

При этом и Михаил, и Евгений соглашаются: пластиковые лодки проще содержать, особенно когда у тебя их несколько.

Михаил припоминает, что раньше, когда никто не занимался прокатом, лодки не красили. Или красили той краской, которая оставалась в хозяйстве, добавляет Евгений. Разноцветные лодки – это нововведение последних лет, приманка для клиентов.

„В тракайской лодке, за счет ее формы, удобнее сидеть, особенно если все равномерно рассядутся. Нос приподнят – и от того она идет легче, скользит по воде, – объясняет Михаил. – К тому же, она довольно устойчивая. За это ее, кстати, любят рыбаки – в ней удобно рыбачить“.

Михаил говорит, что тракайскую лодку он определит сразу – она несколько напоминает ладью: у нее нос и корма значительно выше, чем центральная часть. При этом „салон“, где сидят, пошире, чем у других лодок. Поэтому и весь силуэт лодки особенный – у нее более заметный, серпообразный, изгиб.

Они рассказали Евгению, что в другом месте их чересчур активно зазывали. А с ребенком – всегда риск: деньги отдашь, а он испугается и придется быстро вернуться на берег. „Они потом ко мне два-три раза возвращались. Говорили: вы, мол, умеете к человеку подойти ненавязчиво – и он с удовольствием садится в лодку“, - рассказал он.

„Своим“ клиентам, которые возвращаются по много раз, Евгений дает скидку. Так и приходят десятилетиями – дети вырастают, а родители приходят и без них – сами покататься.

По наблюдениям Евгения, молодежь обычно ведет себя решительнее, чем пожилые: „Они знают, чего хотят: подходят и спрашивают, какая цена. Если цена не устраивает, идут дальше“.

Самые неприятные клиенты – пьяные. У лодочников строгое правило – таких на лодки не пускать, отговорить их любым способом. Сказать, например, что все лодки заняты. Агрессивных стараются утихомирить и при этом избежать конфликта.

Бывают дни, когда на лодки выстраивается живая очередь. Но мы беседуем в Евгением и Михаилом в будний день. В такие дни, даже в сезон, покататься в основном заходят местные, тракайские, которых лодочники всех знают в лицо. Этих клиентов не так уж много, да и уговаривать их точно не надо. А, значит, у нас есть время поговорить о жизни и попутешествовать во времени, переправившись на несколько десятилетий назад.



Садись и смотри

И Михаил, и Евгений – оба родились в Тракае, и оба – выходцы из караимских семей. Правда, папа Евгения из Ивано-Франковской области. Его родители познакомились на одном из караимских съездов. Оба уже практически не говорят на караимском языке.

У Михаила самые тёплые воспоминания из детства связаны с мамой. По его словам, она была очень верующей, часто водила с собой детей в кенесу на службу.