RusDelfi в Швеции | На полном ходу на автобусе прямо в воду и другие необычные развлечения в Стокгольме
Большинство жителей Таллинна не раз бывали в Стокгольме. Многие считают, что уже успели там все посмотреть и делать им там уже нечего. Конечно же, это далеко не так! Вот 5 необычных развлечений, которыми можно заняться в время поездки в Стокгольм.
1. Автобусно-водная экскурсия по городу
Автобусная экскурсия по Стокгольму - дело обыденное. А вы когда-нибудь совершали прогулку по каналам шведской столицы? Между прочим, столицу Швеции, как и некоторые другие города, тоже иногда называют Северной Венецией. А вообще, два этих времяпрепровождения можно объединить.
Oceanbus сначала прокатит вас по улочкам Стокгольма от порта, а затем на полном ходу съедет с берега прямо в воду... и спокойно поплывет дальше. Все совершенно безопасно, разве что на вас может попасть пара капель прохладной стокгольмской воды. Незабываемая поездка проходит в сопровождении всем известной и любимой музыки от шведских исполнителей - в автобусе можно и поплясать, когда он идет по воде.
2. Музей парадоксов
Совсем недавно в Стокгольме открылся новый музей - Музей парадоксов. Правда, логичнее было бы его назвать музеем оптических иллюзий, потому что большинство представленных там „парадоксов“ основаны именно на них. Хотя какая разница - главное, чтобы было интересно, и тут музею предъявить нечего.
Даже если вы уже знакомы с некоторыми из этих оптических иллюзий из интернета, увидеть их перед собой вживую - захватывающее зрелище. В музее челюсть отвиснет не только у ваших детей, но и у вас самих. А самое главное - вы уйдете оттуда с кучей веселых снимков, а сфотографироваться там есть где.
3. Бергианский ботанический сад
Ботанический сад есть и в Таллинне, но Бергианский ботанический сад в Стокгольме совершенно на него не похож. Туда не обязательно идти в летнее время, так как там есть много того, что можно посмотреть в помещении. Есть и такие растения, каких в Таллиннском ботаническом саду не увидишь. Например, кувшинка Виктория амазонская, которая раскинула огромные листья на весь пруд.
На территории ботанического сада также есть уютное кафе в бывшей оранжерее, где летом приятно выпить прохладный апероль, а осенью кофе - все, как в лучших шведских тардициях фика.
4. Музеи шведских музыкантов для разных поколений
Швеция, помимо всего прочего, славится музыкой. Конечно же, есть там и тематические музеи, посвященные творчеству шведских исполнителей. Для более взрослого поколения идеально подойдет музей легендарной шведской поп-группы ABBA (хотя их песни явно знают и любят все поколения), где можно посмотреть красочные костюмы и окунуться в атмосферу 70-х.
Туристов помоложе может заинтересовать еще один новый стокгольмский музей - Avicii Experience, посвященный жизни и творчеству трагически скончавшегося диджея Тима Берглинга, известного под псевдонимом Авичи. Если в музее ABBA представлена экспозиция классического типа, то в музее Avicii - упор на интерактивные экспонаты. Здесь можно замиксовать собственный трек или же спеть в виртуальной реальности в звукозаписывающих студиях по всему миру, поэтому музей понравится даже тем, кто не любит электронную музыку. А если вы фанат Avicii и очень эмоциональны - готовьте платки, чтобы утирать слезы.
5. Музыкальный фестиваль на борту парома
Жители Таллинна часто ездят в Стокгольм на концерты зарубежных звезд, если те не доезжают до эстонской столицы. Однако при путешествии на пароме на концерт не попадешь, иначе судно уйдет домой без вас. Зато в этом году Tallink организовала на своем борту настоящий музыкальный фестиваль Beat Boat Festival. Среди исполнителей Vanilla Ninja и трибьют группе ABBA (кто раскачает танцпол лучше, чем всеми любимая шведская группа?). Больше информации - на домашней странице Tallink.