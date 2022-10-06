RusDelfi в Швеции | На полном ходу на автобусе прямо в воду и другие необычные развлечения в Стокгольме

1. Автобусно-водная экскурсия по городу

Автобусная экскурсия по Стокгольму - дело обыденное. А вы когда-нибудь совершали прогулку по каналам шведской столицы? Между прочим, столицу Швеции, как и некоторые другие города, тоже иногда называют Северной Венецией. А вообще, два этих времяпрепровождения можно объединить.

Oceanbus сначала прокатит вас по улочкам Стокгольма от порта, а затем на полном ходу съедет с берега прямо в воду... и спокойно поплывет дальше. Все совершенно безопасно, разве что на вас может попасть пара капель прохладной стокгольмской воды. Незабываемая поездка проходит в сопровождении всем известной и любимой музыки от шведских исполнителей - в автобусе можно и поплясать, когда он идет по воде.

2. Музей парадоксов

Совсем недавно в Стокгольме открылся новый музей - Музей парадоксов. Правда, логичнее было бы его назвать музеем оптических иллюзий, потому что большинство представленных там „парадоксов“ основаны именно на них. Хотя какая разница - главное, чтобы было интересно, и тут музею предъявить нечего.

Даже если вы уже знакомы с некоторыми из этих оптических иллюзий из интернета, увидеть их перед собой вживую - захватывающее зрелище. В музее челюсть отвиснет не только у ваших детей, но и у вас самих. А самое главное - вы уйдете оттуда с кучей веселых снимков, а сфотографироваться там есть где.

3. Бергианский ботанический сад

Ботанический сад есть и в Таллинне, но Бергианский ботанический сад в Стокгольме совершенно на него не похож. Туда не обязательно идти в летнее время, так как там есть много того, что можно посмотреть в помещении. Есть и такие растения, каких в Таллиннском ботаническом саду не увидишь. Например, кувшинка Виктория амазонская, которая раскинула огромные листья на весь пруд.

На территории ботанического сада также есть уютное кафе в бывшей оранжерее, где летом приятно выпить прохладный апероль, а осенью кофе - все, как в лучших шведских тардициях фика.

4. Музеи шведских музыкантов для разных поколений