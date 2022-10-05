05.10.2022, 12:07
Едем зимовать! Таиланд увеличивает срок безвизового пребывания туристов в стране
ФОТО: Photo by M o e on Unsplash
С октября этого года иностранные туристы, прибывающие в Таиланд, смогут остаться в королевстве не на 30, а на 45 дней.
Иностранные туристы, прибывающие в Таиланд по праву безвизового въезда или оформления визы по прибытии, смогут остаться в королевстве не на 30, а на 45 дней. Послабление начало действовать 1 октября и останется в силе до 31 марта. По истечении указанного времени срок нахождения в стране можно продлить еще на 7 дней, сообщает портал "Тонкости Туризма".
В период до 31 марта туристы могут повторно въехать в Таиланд на следующие 45 дней. Но решение о том, пропустить туриста или нет, будет принимать иммиграционный офицер в пункте пропуска в индивидуальном порядке.