Едем зимовать! Таиланд увеличивает срок безвизового пребывания туристов в стране

Иностранные туристы, прибывающие в Таиланд по праву безвизового въезда или оформления визы по прибытии, смогут остаться в королевстве не на 30, а на 45 дней. Послабление начало действовать 1 октября и останется в силе до 31 марта. По истечении указанного времени срок нахождения в стране можно продлить еще на 7 дней, сообщает портал "Тонкости Туризма".