ВИДЕО | Британская авиакомпания разрешила мужчинам-бортпроводникам и пилотам носить юбки

Теперь сотрудники авиакомпании могут самостоятельно выбрать, в чем хотят быть на работе - в юбке и пиджаке насыщенного красного цвета или темно-коричневом брючном костюме. Гендерно-нейтральная униформа, разработанная культовым дизайнером Вивьен Вествуд, впервые будет представлена в европейской авиации.

"Virgin Atlantic запустила обновленную политику в области гендерной идентичности, предоставляя своим экипажам, пилотам и наземной команде возможность выбирать, какая из униформ, разработанных Вивьен Вествуд, лучше всего отражает их мир — независимо от пола или гендерной идентичности“, — заявили в компании.

Перед тем, как принять решение, авиакомпания провела исследование, результаты которого показали, что, если сотрудники имеют возможность проявить свою индивидуальность, "у них повышается уровень счастья, появляется чувство комфорта, а это улучшает работу с клиентами и способствует укреплению лояльности к компании“. А мы-то думали, это делает зарплата.

Кроме того, свою гейдерно-нейтральную позицию могут выразить и пассажиры авиакомпании - теперь при оформлении билетов в качестве пола можно выбрать "Мх".