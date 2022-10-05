Самолет совершил вынужденную посадку из-за пьяного пассажира на борту

По данным греческой полиции, 40-летний мужчина был арестован за хулиганство и нарушение правил безопасности во время полета. После задержания выяснилось, что у мужчины поддельные документы, а сам он неоднократно попадал в поле зрение греческой полиции в связи с незаконным оборотом наркотиков.