05.10.2022, 18:46
Самолет совершил вынужденную посадку из-за пьяного пассажира на борту
По данным греческой полиции, 40-летний мужчина был арестован за хулиганство и нарушение правил безопасности во время полета. После задержания выяснилось, что у мужчины поддельные документы, а сам он неоднократно попадал в поле зрение греческой полиции в связи с незаконным оборотом наркотиков.
"Мужчина, будучи, вероятно, в состоянии сильного алкогольного опьянения, вел себя агрессивно по отношению к персоналу на борту“, — заявил изданию AFP представитель греческой полиции. "Пилот был вынужден совершить незапланированную посадку в аэропорту города Салоники, чтобы обеспечить безопасность других пассажиров“, — добавил он.