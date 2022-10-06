Выяснилось, почему знаменитый дворец Альгамбра в Испании меняет свой цвет

Альгамбра — архитектурно-парковый ансамбль, расположенный на холмистой террасе в восточной части города Гранада в Южной Испании. Название „Альгамбра“ буквально переводится с арабского, как „красный замок“. Основное развитие дворец получил во времена правления мусульманской династии Насридов (1230-1492), при которых Гранада стала столицей Гранадского эмирата на Иберийском полуострове, а Альгамбра — их резиденцией. Сохранившиеся здания относятся преимущественно к XIV веку. В состав обширного комплекса, заключенного в крепостные стены с башнями, входили также мечети, жилые дома, бани, сады, склады, кладбище, сообщает "Моя Планета“ со ссылкой на Science Alert.

Альгамбра знаменита еще и тем, что в течение дня ее цвет как будто меняется — с оранжево-терракотового в полдень до красно-розоватых оттенков в сумерках. В позолоченных залах дворца цвет со временем тоже изменился. После нескольких веков естественного выветривания золотые украшения дворца и богато украшенные побеленные стены стали пятнистыми и тускло-фиолетовыми.

По словам минералогов, до сих пор было непонятно, почему это происходило. Золото — один из наименее реакционноспособных металлов, и легко выдерживает испытание временем. Драгоценный металл устойчив к солнечному свету, влажности, загрязнению воздуха и обжигу, поэтому он и является таким ценным материалом. В случае с Альгамброй стены дворца изначально украшали тонкие листы из золота, наложенные сверху на оловянные листы. Со временем поверхности приобрели странный фиолетовый цвет, и в XIX веке их покрыли белым гипсовым покрытием.

Чтобы понять, как химический процесс меняет оттенок внутри Альгамбры, минералоги применили сканирующий электронный микроскоп, оснащенный набором спектрометров, чтобы проанализировать состав золота Альгамбры вплоть до наномасштаба. Оказалось, что поврежденные поверхности фиолетовыми смогла сделать „неожиданная комбинация электрохимических процессов“.

Ученые обнаружили пустоты и трещины в форме кратеров в сусальном золоте — каналы, через которые влага могла проникать в лежащее под ними олово и разъедать его. Однако там, где стены были покрыты грязью, золото проржавело. Лишившись электронов, золото постепенно деградировало и спонтанно образовывало наночастицы золота примерно 70 нанометров в диаметре, которые, по словам минералогов, обладают нужным размером для рассеивания световых волн, которые в итоге и делают его фиолетовым.