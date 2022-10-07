"Я в шоке от своего мужа": как долгожданное романтическое путешествие обернулось кошмаром

"Говорят, в самом начале отношений нужно отправиться в путешествие с любимым человеком. Мол, тогда вы увидите его истинное лицо. Но поначалу, когда я только встретила будущего мужа и отца своих детей, таких финансовых возможностей у нас не было. А вскоре родились дети, и идею путешествия мы отложили в долгий ящик… До лета 2022 года“, — рассказала порталу Reisijuht 48-летняя Карин.