Новости
07.10.2022, 07:00

"Я в шоке от своего мужа": как долгожданное романтическое путешествие обернулось кошмаром

 (13)
Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Shutterstock

"Говорят, в самом начале отношений нужно отправиться в путешествие с любимым человеком. Мол, тогда вы увидите его истинное лицо. Но поначалу, когда я только встретила будущего мужа и отца своих детей, таких финансовых возможностей у нас не было. А вскоре родились дети, и идею путешествия мы отложили в долгий ящик… До лета 2022 года“, — рассказала порталу Reisijuht 48-летняя Карин.

Для дальнейшего чтения:
2.99 Купите одноразовое прочтение статьи
Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (13)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии