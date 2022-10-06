"Пивной поток-1" | Чехия захватывает Калининградскую область: в сети распространяется новый мем

Твит со схематичной картой заметил и перепостил чешский депутат Европарламента Томаш Здеховский.

Некоторые российские пропагандистские СМИ обратили внимание на репост политика и выдали шутку за реальность, мол, враждебные европейские власти всерьез обсуждают аннексию региона РФ.

Чешских и польских интернет-пользователей такая реакция только раззадорила и они разогнали хохму до максимума. Выпустили обновленную карту, где Краловец (Královec – чешское название Калининграда) помечен главным городом выдуманного Краловецкого края Чехии:

Затем опубликовали онлайн-петицию за введение войск в Калининградскую область с последующим проведением там референдума о присоединении региона к Чехии. Авторы напомнили, что город был основан в честь чешского короля Пржемысла Отакара II, а посему есть все исторические основания вернуть его в „родную гавань“.

„Как Россия показала нам с Крымом и сейчас показывает на востоке Украины, вторжение в иностранное государство, проведение там референдума и последующая аннексия территории – это совершенно нормально. У нас есть уникальная возможность расширить территорию Чехии и, наконец, получить выход к морю. Поэтому мы требуем, чтобы правительство Чешской Республики направило наши войска в Калининград, созвало референдум, в результате которого 98% выскажутся за присоединение к Чехии, а затем аннексировало Калининград и переименовало его в Краловец“, - говорится в петиции, которая уже набрала 14 тыс. подписей.



В самом Твиттере пользовали начали обсуждать идею как свершившийся факт, и уже решать насущные вопросы. В частности, активист Богумил Добош разобрал четыре главные проблемы, с которыми придется столкнуться Чехии при освоении нового региона.