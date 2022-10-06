"Пивной поток-1" | Чехия захватывает Калининградскую область: в сети распространяется новый мем(7)
Несколько дней назад польский пользователь „Твиттера“ опубликовал шутку, в которой призвал разделить Калининградскую область России между Польшей и Чехией, „чтобы у наших чешских братьев наконец-то появился выход к морю“, рассказывает Vinegret.
Твит со схематичной картой заметил и перепостил чешский депутат Европарламента Томаш Здеховский.
Некоторые российские пропагандистские СМИ обратили внимание на репост политика и выдали шутку за реальность, мол, враждебные европейские власти всерьез обсуждают аннексию региона РФ.
Чешских и польских интернет-пользователей такая реакция только раззадорила и они разогнали хохму до максимума. Выпустили обновленную карту, где Краловец (Královec – чешское название Калининграда) помечен главным городом выдуманного Краловецкого края Чехии:
Затем опубликовали онлайн-петицию за введение войск в Калининградскую область с последующим проведением там референдума о присоединении региона к Чехии. Авторы напомнили, что город был основан в честь чешского короля Пржемысла Отакара II, а посему есть все исторические основания вернуть его в „родную гавань“.
„Как Россия показала нам с Крымом и сейчас показывает на востоке Украины, вторжение в иностранное государство, проведение там референдума и последующая аннексия территории – это совершенно нормально. У нас есть уникальная возможность расширить территорию Чехии и, наконец, получить выход к морю. Поэтому мы требуем, чтобы правительство Чешской Республики направило наши войска в Калининград, созвало референдум, в результате которого 98% выскажутся за присоединение к Чехии, а затем аннексировало Калининград и переименовало его в Краловец“, - говорится в петиции, которая уже набрала 14 тыс. подписей.
В самом Твиттере пользовали начали обсуждать идею как свершившийся факт, и уже решать насущные вопросы. В частности, активист Богумил Добош разобрал четыре главные проблемы, с которыми придется столкнуться Чехии при освоении нового региона.
„Учитывая гарантированное присоединение Краловецкого края к Чешской Республике, необходимо знать о проблемах, связанных с управлением эксклавами. Это новый опыт для Чехии, поэтому я хотел бы добавить несколько замечаний, которые могут быть полезны для успешного завершения этой важной программы“, - написал он (с замечаниями можно ознакомиться тут).
Одна из важнейших задач – прокладка пивопровода „Пивной поток 1“, чтобы жители эксклава чувствовали себя уютно, как на „материковой части“ Чехии:
Позднее кто-то создал „официальный Твиттер-аккаунт“ нового чешского города Краловец, на который подписались многие знаменитости и политики. „Добро пожаловать в официальный профиль города Краловец. После успешного референдума 97,9% жителей Калининграда решили объединиться с Чешской Республикой и переименовать город в Краловец“, - говорится в приветственном сообщении.
Также был создан туристический портал нового региона. Самое забавное, что он детально стилизован под официальный сайт государственного агентства Чехии по развитию туризма CzechTourism:
Не остались в стороне и частные компании. Так, известный сервис по доставке посылок Zásilkovna объявил о наборе сотрудников в новом крае Чехии. Преимущество будет у кандидатов, стойких к морской болезни и знакомых с балтийским колоритом:
Крупнейший интернет-магазин Чехии Alza похвастался, что уже установил в Краловце первые четыре автомата выдачи заказов:
В свою очередь „Чешская почта“ пообещала выпустить новую марку по случаю знакового события: „В связи с актуальной международной ситуацией и присоединением Краловца к Чехии, мы в скором времени выпустим марку, которая будет использоваться для отправки открыток и писем на нашу новую территорию. Ее номинал будет представлен буквой „K“, а мотивом станет чешский авианосец „Барон Прашил“".
„Чешские железные дороги“ анонсировали скорый запуск рейса в Краловец:
В систему общественного транспорта Праги могут включить Краловец. О готовности начать этот процесс объявила пражская муниципальная компания ROPID.
Банк KB сообщил, что начал по морю завозить в Краловец свои банкоматы:
Популярный чешский интернет-магазин продуктов Rohlik расширил зону доставки на новую область Чехии:
К обсуждению подключились и официальные ведомства. Министерство внутренних дел Чехии пожаловалось, что теперь ему прибавится работы, и вообще нужно искать эксперта по морским границам:
Чешское статистическое управление сообщило, что планирует провести дополнительный тур прошлогодней переписи населения, чтобы учесть каждого нового гражданина республики из присоединенного Краловецкого края.
Накануне Чехия направила США официальный запрос о покупке истребителей пятого поколения F-35. В среду американское посольство в Праге поинтересовалось, не нужен ли республике еще и авианосец, тонко намекая, что в мире появилась новая морская держава:
Депутат Мирослава Немцова рассказала, что на днях в чешский Сенат пришло циничное письмо от российского посольства со словами „имеем честь вручить вам текст речи президента РФ Владимира Путина, которую он произнес на официальной церемонии подписания договора о включении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России“.
„Мы готовим официальный ответ. Как вам такой вариант? „Сенат Чешской Республики имеет честь вручить вам документ о проведении референдума и о присоединении Калининграда к Чешской Республике. Пользуясь случаем, мы хотим заверить вас в нашей неизменной поддержке Украины и глубоком презрении к Владимиру Путину и его режиму“, - написала политик.
Официальный аккаунт Брно с огорчением сообщил, что город лишился статуса второго по численности в Чехии, поэтому покорно передает свои знаменитые часы Краловцу:
Не обошлось и без фотожаб. Их число продолжает расти.
Жители Калининграда празднуют возвращение в „родную гавань“:
„Чешские моряки покидают Хорватию и отправляются в исторический чешский порт Краловец, чтобы поддержать ВМС Чехии во время высадки десанта“:
Военно-морские силы Чехии объявили набор пилотов:
„Ну, посмотрим, что нового в Калининграде“:
- В худшем случае отступим и укрепимся в Кёнигсберге.
- Это уже Краловец, мой фюрер:
„Здравствуйте, как ситуация в Калининграде? Что еще за Ахой?“
Куда же без чешского кротика:
Жители Калининградской области радуются вхождению в состав Чехии:
В Праге 70 тыс. человек вышли на Вацлавскую площадь отпраздновать присоединение Краловца:
Фото для хроники: чешское правительство подписывает договор о присоединении Краловецкого края к Чехии:
Чешский генерал Петр Павел, которого многие считают фаворитом на будущих президентских выборах, превратился в адмирала:
Вопрос об отпуске следующим летом закрыт!
Вспомнили и про недавний опрос Маска:
К слову, в Калининграде продолжают ходить старые чешские трамваи марки Tatra:
Вот и древний мем пригодился. „Колонна чешской армии направляется в Краловец“. Обратите внимание на грузовик посередине:
Придется скоро выпускать новую купюру: