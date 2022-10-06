Классические скандинавские осенние вкусы с азиатскими оттенками. Tallink представил новое нордическое меню

15 сентября Tallink представил новое меню из пяти блюд Menu Nordic для любителей изысканной кухни, путешествующих на круизных судах компании по маршрутам Хельсинки – Стокгольм и Таллинн – Стокгольм.

Меню, созданное шеф-поваром Silja Serenade, Сами Лейно, подчеркивает традиционные насыщенные скандинавские осенние вкусы с азиатскими оттенками, будет доступно на борту судов до 2 апреля 2023 года.

Menu Nordic, предлагаемое на борту круизных судов компании Silja Serenade и Silja Symphony в ресторане Bon Vivant, а также в ресторане Gourmet Restaurant на борту Baltic Queen, обновляется дважды в год и доступно также в веганской версии из пяти блюд.

Шеф-повар Silja Serenade Сами Лейно вместе со своей командой поваров начал работу над разработкой меню в апреле этого года, и это первое меню, разработанное Сами Лейно в качестве шеф-повара Silja Serenade.

Комментируя новое меню Menu Nordic, шеф-повар Сами Лейно с судна Silja Serenade сказал:

„Menu Nordic – действительно флагманское меню нашего кулинарного флота. Для многих наших клиентов-гурманов это и есть причина совершить поездку и, по сути, кульминация всей поездки. При создании нового меню моей целью было совместить выдающуюся финскую кулинарную технику, освоенную на нашем судне, с азиатским акцентом.



Поработав в кулинарных бригадах нескольких судов флота нашей компании, я заметил, что наши клиенты традиционно любят судака и свинину, а также питают слабость к азиатской кухне. Я рад, что, когда мы приближаемся к осеннему сезону, вместе со своей командой мы смогли создать полное меню, в котором эти любимые элементы, полные свежести, бодрости и великолепного вкуса умами (в переводе с японского языка „умами“ означает „восхитительный вкус“ или „приятный пикантный вкус“; умами, выделяемый в самостоятельный, пятый вкус в Китае, Японии и других странах Дальнего Востока, всегда присутствовал в пище наравне с кислым, горьким, сладким и соленым), прекрасно дополняют друг друга и доставляют удовольствие нашим клиентам“.