Классические скандинавские осенние вкусы с азиатскими оттенками. Tallink представил новое нордическое меню
Tallink представил новое меню из пяти блюд Menu Nordic для любителей изысканной кухни, которые путешествуют на круизных судах компании по маршрутам Хельсинки – Стокгольм и Таллинн – Стокгольм.
15 сентября Tallink представил новое меню из пяти блюд Menu Nordic для любителей изысканной кухни, путешествующих на круизных судах компании по маршрутам Хельсинки – Стокгольм и Таллинн – Стокгольм.
Меню, созданное шеф-поваром Silja Serenade, Сами Лейно, подчеркивает традиционные насыщенные скандинавские осенние вкусы с азиатскими оттенками, будет доступно на борту судов до 2 апреля 2023 года.
Menu Nordic, предлагаемое на борту круизных судов компании Silja Serenade и Silja Symphony в ресторане Bon Vivant, а также в ресторане Gourmet Restaurant на борту Baltic Queen, обновляется дважды в год и доступно также в веганской версии из пяти блюд.
Шеф-повар Silja Serenade Сами Лейно вместе со своей командой поваров начал работу над разработкой меню в апреле этого года, и это первое меню, разработанное Сами Лейно в качестве шеф-повара Silja Serenade.
Комментируя новое меню Menu Nordic, шеф-повар Сами Лейно с судна Silja Serenade сказал:
„Menu Nordic – действительно флагманское меню нашего кулинарного флота. Для многих наших клиентов-гурманов это и есть причина совершить поездку и, по сути, кульминация всей поездки. При создании нового меню моей целью было совместить выдающуюся финскую кулинарную технику, освоенную на нашем судне, с азиатским акцентом.
Поработав в кулинарных бригадах нескольких судов флота нашей компании, я заметил, что наши клиенты традиционно любят судака и свинину, а также питают слабость к азиатской кухне. Я рад, что, когда мы приближаемся к осеннему сезону, вместе со своей командой мы смогли создать полное меню, в котором эти любимые элементы, полные свежести, бодрости и великолепного вкуса умами (в переводе с японского языка „умами“ означает „восхитительный вкус“ или „приятный пикантный вкус“; умами, выделяемый в самостоятельный, пятый вкус в Китае, Японии и других странах Дальнего Востока, всегда присутствовал в пище наравне с кислым, горьким, сладким и соленым), прекрасно дополняют друг друга и доставляют удовольствие нашим клиентам“.
Меню в ресторанах изысканной кухни Bon Vivant и Gourmet Restaurant на борту судов Tallink и Silja Line обновляется в соответствии с сезонными изменениями, а при покупке сырья предпочтение отдаётся местным поставщикам.
„В новом меню Menu Nordic представлены судак, трубчатые лисички и свиные щёчки из Швеции, а также созревший в пепле домашний сыр из Финляндии. Тунец, который мы подаём на стол, вылавливается экологически безопасным способом в соответствии со стандартами Морского Попечительского совета (MSC). Знак MSC на продукции гарантирует, что рыба и морепродукты поступают только от законных и экологически ответственных промыслов, которые заботятся о сохранении морских биоресурсов. Выпечку финансье мы готовим сами на борту судна“, — добавляет Сами Лейно.
Menu Nordic
Тунец в кунжутной панировке и лисички с майонезом юдзу
Подкопченный судак, пюре из топинамбура с соусом из лемонграсса
Глазированные свиные щечки с имбирем и ризотто с грибами шиитаке
Финский домашний сыр и чатни из папайи
Мороженое со вкусом попкорна, кекс финансье с солёным карамельным соусом
Веганская версия Menu Nordic
Тартар из свеклы, каперсы и лаймовый соус
Копчёная королевская вешенка, пастернак, белая фасоль
Топинамбур, ризотто с трюфелем и капуста кале
Сыр кешью блю и чатни из папайи
Ананас на гриле, мороженое из кокосового молока и шоколадный соус