Французский шеф-повар открыл в Каламая вафельное кафе(5)
„В нашем кафе мы готовим домашние пузырчатые вафли (англ. bubble waffles) с различными сладкими и солеными гарнирами, свежие салаты, а также натуральные смузи на основе ягод и фруктов, без добавления сахара и соковых концентратов“, - рассказывает Дмитрий. Вафли содержат на 40% меньше сахара, чем азиатский оригинал и предлагаются в двух вариантах – классические из пшеничной муки, а также безглютеновые и безлактозные.
„Мы используем только натуральные, по возможности местные ингредиенты, богатую витаминами микрозелень, свежие фрукты и ягоды, яйца от куриц свободного выгула. Все, что мы готовим, не содержит никаких консервантов, порошков или усилителей вкуса. Каждый день рано утром Дмитрий сам едет на местный рынок, чтобы найти самые лучшие и свежие продукты для кафе. Для нас очень важно, чтобы нашими блюдами можно было наслаждаться без вреда для здоровья, чтобы дети предпочитали свежие ягоды и фрукты наполненным консервантами и красителями сладостям. Отсюда и символичное название нашего кафе – ÖKUT“, – продолжает Мария.
В кафе ÖKUT разработали свой рецепт домашнего творожного зефира, который в трех различных сочетаниях вкусов можно отведать вместе со свежеиспеченной и пахнущей ванилью вафлей. Все соусы, которые используются в сервировке вафель и салатов, изготавливаются на кухне кафе под чутким руководством шеф-повара. Вы не найдете в меню чая в пакетиках, ведь сервируется только чай со своего чайного сада в Грузии, а также экологически-чистый кофе из Гватемальских бобов местной обжарки.
„Мы ждем наших гостей к нам в кафе, а также предлагаем кейтеринг на дому, в офисе и на мероприятиях в разных форматах – можем привезти все вкусности на место или же готовить их при гостях“, – рассказывают основатели кафе.
Несмотря на то, что Дмитрий – шеф-повар с 20-летним опытом работы в ресторанах Мишлена во Франции, пятизвездочных гостиницах Южной, Северной и Восточной Европы, и мог бы создать любую концепцию, он решил остановиться именно на пузырчатых вафлях, так как, по его словам, это продукт с безграничными возможностями. В вафли можно вкладывать абсолютно любые начинки, начиная от классических домашних и заканчивая гастрономическими изысками, которые тоже в планах новоиспеченного кафе. Также можно в процессе выпекания добавлять начинки в сами пузырьки вафли, что делает блюдо еще более интересным. Планируя меню своего кафе, Дмитрий сочетает лучшее из скандинавской и французской кухни.
Кафе ÖKUT по адресу Вабрику 39 расположилось в полуподвальном помещении исторического здания на пересечении улиц Вабрику и Сальме, напротив одноименного культурного центра, рядом с домом Сергея Довлатова.
Дмитрий и его супруга Мария – опытный маркетолог, работавшая в крупных организациях, таких как Omniva, TalTech, Baltika Group, Stockmann, отказались от стабильной работы по найму еще прошлой осенью, когда решили реализовать план об открытии своего кафе, который вынашивали 10 лет. На поиск подходящего помещения ушло полгода и еще столько же на ремонт, разработку меню, оформление и тестирование бренда. Кафе было открыто 1. октября 2022 и ждет всех в гости.