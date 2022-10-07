Французский шеф-повар открыл в Каламая вафельное кафе

„В нашем кафе мы готовим домашние пузырчатые вафли (англ. bubble waffles) с различными сладкими и солеными гарнирами, свежие салаты, а также натуральные смузи на основе ягод и фруктов, без добавления сахара и соковых концентратов“, - рассказывает Дмитрий. Вафли содержат на 40% меньше сахара, чем азиатский оригинал и предлагаются в двух вариантах – классические из пшеничной муки, а также безглютеновые и безлактозные.



„Мы используем только натуральные, по возможности местные ингредиенты, богатую витаминами микрозелень, свежие фрукты и ягоды, яйца от куриц свободного выгула. Все, что мы готовим, не содержит никаких консервантов, порошков или усилителей вкуса. Каждый день рано утром Дмитрий сам едет на местный рынок, чтобы найти самые лучшие и свежие продукты для кафе. Для нас очень важно, чтобы нашими блюдами можно было наслаждаться без вреда для здоровья, чтобы дети предпочитали свежие ягоды и фрукты наполненным консервантами и красителями сладостям. Отсюда и символичное название нашего кафе – ÖKUT“, – продолжает Мария.



В кафе ÖKUT разработали свой рецепт домашнего творожного зефира, который в трех различных сочетаниях вкусов можно отведать вместе со свежеиспеченной и пахнущей ванилью вафлей. Все соусы, которые используются в сервировке вафель и салатов, изготавливаются на кухне кафе под чутким руководством шеф-повара. Вы не найдете в меню чая в пакетиках, ведь сервируется только чай со своего чайного сада в Грузии, а также экологически-чистый кофе из Гватемальских бобов местной обжарки.

„Мы ждем наших гостей к нам в кафе, а также предлагаем кейтеринг на дому, в офисе и на мероприятиях в разных форматах – можем привезти все вкусности на место или же готовить их при гостях“, – рассказывают основатели кафе.