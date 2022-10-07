Мой первый большой поход: 110 километров по шведским просторам, слезы и кола у Полярного круга

Маршрут первого дня пролегал по красивой местности — дикие леса и куда ни глянь, со всех сторон тебя окружает зеленая трава и величественные горы. В более сложных местах были деревянные помосты и мосты через реки, но в основном вся 110-километровая трасса проходит по естественному покрытию, которое на 90% каменистое.

Участники похода собирались в Кируне, городе, который находится за Полярным кругом и является самым дальним на севере. Здесь мы получили еду, горелку, карту, мешок для мусора и другие необходимые для похода вещи, предоставленные организаторами мероприятия. Теперь все, что вам нужно было делать, это идти!

Все необходимое с собой мне нужно было уместить в 65-литровую сумку, поскольку дорога проходит через нетронутую и необитаемую местность, где нет ничего, кроме гор, ручьев и северных оленей. В итоге я собрала сумку, которая весила около 15 килограммов. Это было много, но я не могла отказаться ни от ибуметина, ни от протеиновых батончиков (которые весили больше всего). С собой у меня также были беруши и маска для глаз, потому что за Полярным кругом ночи довольно светлые.

Fjällräven Classic — это многодневный поход с участниками со всего мира. В этом году туда отправились около двух тысяч человек из 52 стран. Первый день похода был 12 августа, последний — 19 августа. Каждый может отправиться на эту прогулку в удобный для него день и решить для себя, насколько быстро или медленно он хочет идти. Люди проходят эти 110 километров очень по-разному — есть бегуны, которые пробегают это расстояние за сутки, есть те, кто проходит по 10 километров в день и наслаждаются неописуемой красотой природы, есть те, кто отправляется в поход с детьми, а иногда с собаками и даже кошками. Я планировала идти четыре дня, соответственно проходить около 20-25 километров за день.

Месяца за два до четырехдневного похода протяженностью 110 километров я поставила себе цель начать тренироваться и попытаться привыкнуть к ожидаемой нагрузке. Я бегала, ходила, приседала, но ничто не подготовило меня к тому, что я там пережила.

Уже первый день был для меня немного сложным, потому что дорога шла то вверх, то вниз. К концу дня я чувствовала себя измотанной, но счастливой. Я не стерла ноги и у меня ничего не болело, но у меня были синяки на плечах и бедрах от рюкзака. Моя радость была относительно недолгой, потому что на следующий день у меня случился первый переломный момент. Я виню в этом плохой ночной сон (в ту ночь был настолько сильный ветер, что я была уверена, что палатку сдует в любой момент) и усталость от предыдущего дня. Идти по каменистым дорогам было сложно, поэтому я все время усиленно концентрировалась на том, куда ставлю ногу, чтобы не упасть и не вывихнуть лодыжку. Это безраздельное внимание к дороге съедало много внутренних ресурсов.

Дорога в первую пару дней была сложной, но это было ничто по сравнению с тем, что было в последующие дни. Самым тяжелым для меня был четвертый день – ноги устали, появились первые мозоли и я чувствовала себя эмоционально беспомощной. Многие километры, которые нужно было преодолеть по труднопроходимой местности, сломали меня больше, чем я могла подумать. Со слезами на глазах в тот момент я поняла, что помочь мне могут две вещи — понимание того, что дорога скоро закончится, и моральная поддержка других путешественников. Ничто так не вдохновляет на преодоление трудностей, как наличие сторонников и слова ободрения.



Признаюсь, в самые тяжелые моменты я думала, что этот поход того не стоит. Но правда в том, что только там я поняла на что я способна и это дорогого стоит. Я слышала о неописуемой радости после преодоления больших испытаний, но раньше для меня это было просто абстрактным термином. Удовлетворение и положительные эмоции меня просто захлестнули. На протяжении всего пути я смотрела вверх, слушала ветер и горные водопады. Я чувствовала себя очень маленькой и огромной одновременно. Тогда мне казалось, что все возможно.

Установка палатки и три дня без связи