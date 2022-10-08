Розеттский камень: как 200 лет назад случайная находка помогла разгадать египетские иероглифы

История Розеттского камня (мы говорим о его новой, самой важной для нас истории, потому что о том, кто и когда именно высек стелу, и как ее фрагмент оказался в песках Египта, мы вряд ли когда-нибудь узнаем) началась 19 июля 1799 года, на пике Наполеоновских войн.

Французы тогда вели Египетскую кампанию и занимались укреплением прибрежной крепости в городе Рашид - тогда еще Розетта. При выполнении земляных работ из песка показался обломок стелы с тремя идентичными по смыслу текстами, выбитыми на ней на древнегреческом и двух египетских языках, причем один был записан так называемым демотическим письмом, которое представляет собой сокращенную скоропись эпохи позднего Египта, а второй был теми самыми иероглифами, над расшифровкой которых бились ученые.

Взяв за отправную точку хорошо известный древнегреческий, французский ученый Жан-Франсуа Шампольон смог подобрать код к иероглифам и объявил о своем открытии в 1822 году. Однако Шампольон по праву должен разделить славу с другим французом, молодым офицером Пьером Бушаром, который первым по достоинству оценил значимость находки.

Что мы знаем о Пьере Бушаре?

Документальных данных о Бушаре сохранилось совсем немного - как правило, его имя упоминается лишь в связи с находкой Розеттского камня.

Как говорит Ахмед Юсуф, директор Центра ближневосточных исследований в Париже и автор первого исторического исследования, посвященного Пьеру-Франсуа Бушару, тот родился в семье плотника в местечке Оржеле на юго-востоке Франции, был младшим из семи детей и детство провел в голоде и нищете, однако „не боялся завтрашнего дня и переносил тяготы настоящего, чтобы достичь высоких целей в будущем“.

В Оржеле Пьер учился в классе риторики (кто бы мог подумать, что такое могло быть в горной французской деревушке), после чего продолжил обучение в колледже Безансона, где изучал математику и философию.