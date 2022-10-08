RusDelfi в Грузии | Дезертирский рынок: столетнее название обрело новое значение, заодно изменило местных

Главный рынок в Тбилиси - „Дезертирский“. Его так называют не из-за наплыва россиян в последние полгода, такое название закреплено на входе - Dezerter Bazaar. Придумано оно сто лет назад: бежавшие с войны солдаты в 1920-х годах продавали тут обмундирование и награбленное. Параллели с нашим времени напрашиваются сами.

Как говорят местные, последние года крайне сложные для грузин. Злосчастная пандемия, несколько комендантских часов, инфляция, поток россиян не могли не сказаться на настроении и общей атмосфере базара.

Однако торговцы продолжают жить привычной жизнью. Продают зелень, арбузы, специи, сухофрукты, чай, вино, чачу. Все прилавки разные, как и владельцы - кто-то выкладывает товар по линейке, у других - творческий хаос. Рядом дедушка точит ножи, соседи играют в нарды на деньги. Мимо точек вечно бегают парни с тележками, куря сигареты одну за другой.

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