В Эстонию приезжает все больше зарубежных туристов. Откуда они?(3)
По данным Департамента статистики, в августе в предприятиях по размещению остановилось около 420 000 туристов, что на 23 % больше, чем в том же периоде годом ранее. Увеличилась численность зарубежных* и сократилась численность местных туристов.
По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в предприятиях по размещению Эстонии останавливалось около 189 000 зарубежных и 231 000 местных туристов. „Количество иностранных туристов в годовом сравнении было на 94% больше, однако по сравнению с августом докризисного 2019 года все же еще на 34% меньше. Численность местных туристов в последние годы стремительно росла, однако по сравнению с прошлым годом местных туристов в августе этого года было на 6% меньше, в то же время на 15% больше, чем в августе докризисного 2019 года“, – уточнила Лаурмаа.
В годовом сравнении количество прибывших в Эстонию туристов увеличилось как из многих стран Европы, так и из других стран мира. Больше всего в Эстонию приезжали из Финляндии (36% зарубежных туристов) и Латвии (13% зарубежных туристов). Посетивших Эстонию туристов из двух соседних стран было соответственно на 223% и 62% больше, чем в августе прошлого года. Количество прибывших из Финляндии туристов не достигло допандемийного уровня, при этом туристов из Латвии было на 9% больше.
Из зарубежных туристов 67% останавливались в предприятиях по размещению Харьюского уезда, далее следуют Пярнуский (13%), Тартуский (6%) и Саареский (5%) уезды. В Эстонии зарубежные туристы провели в целом 370 000 ночей.
Из местных туристов 74% отметили целью своей поездки отдых, 19% – работу. Больше всего местных туристов, т. е. 21%, останавливалось в Харьюском уезде, 17% выбрали Пярнуский уезд и по 9% местных туристов — Ида-Вируский, Саареский и Тартуский уезды. Местные туристы провели в предприятиях по размещению в целом 406 000 ночей.
В августе свои услуги туристам предлагали 1223 предприятий по размещению, что на 11 предприятий больше, чем в июле. В распоряжении гостей было 24 000 номеров и 56 000 койко-мест, заполнены были 55% номеров. Стоимость размещения составила в среднем 42 евро в сутки на человека, что на 1 евро дешевле, чем в июле. В Харьюском уезде стоимость проживания в предприятиях по размещению составляла в среднем 48 евро, в Тартуском – 44 евро, в Пярнуском – 43 евро, в Ида-Вируском – 39 евро и в Саареском уезде – 37 евро в сутки на человека.