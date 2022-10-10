В Эстонию приезжает все больше зарубежных туристов. Откуда они?

По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в предприятиях по размещению Эстонии останавливалось около 189 000 зарубежных и 231 000 местных туристов. „Количество иностранных туристов в годовом сравнении было на 94% больше, однако по сравнению с августом докризисного 2019 года все же еще на 34% меньше. Численность местных туристов в последние годы стремительно росла, однако по сравнению с прошлым годом местных туристов в августе этого года было на 6% меньше, в то же время на 15% больше, чем в августе докризисного 2019 года“, – уточнила Лаурмаа.