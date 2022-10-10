10.10.2022, 14:14
Названы лучшие страны для путешествий с детьми
ФОТО: Photo by Weiqi Xiong on Unsplash
Сервис Airport Parking Reservations изучил сотни стран, чтобы определить лучшую для путешествий с детьми. Победителем оказалась Греция, сообщает портал 34travel.me.
Для подготовки рейтинга учитывали ряд критериев, в том числе, погодные условия и безопасность, количество отелей и развлечений, подходящих для детей. На основе этой информации странам давали баллы. Максимальная оценка – 10.
Так, в топ попали:
1. Греция (рейтинг – 8 из 10)
2. Турция (7.65 из 10)
3. Португалия (7.45 из 10)
4. Испания (7.35 из 10)
5. Австралия (7 из 10)
6. Израиль (6.69 из 10)
7. Марокко (6.55 из 10)
8. Италия (6.52 из 10)
9. Чехия (6.52 из 10)
10. Польша (6.48 из 10)
Подробный отчет можно глянуть здесь.