Названы лучшие страны для путешествий с детьми

Для подготовки рейтинга учитывали ряд критериев, в том числе, погодные условия и безопасность, количество отелей и развлечений, подходящих для детей. На основе этой информации странам давали баллы. Максимальная оценка – 10.

1. Греция (рейтинг – 8 из 10)

2. Турция (7.65 из 10)

3. Португалия (7.45 из 10)

4. Испания (7.35 из 10)

5. Австралия (7 из 10)

​​​​​​​ 6. Израиль (6.69 из 10)

​​​​​​​ 7. Марокко (6.55 из 10)

​​​​​​​ 8. Италия (6.52 из 10)

​​​​​​​ 9. Чехия (6.52 из 10)

​​​​​​​ 10. Польша (6.48 из 10)