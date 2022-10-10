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10.10.2022, 14:14

Названы лучшие страны для путешествий с детьми

 
ФОТО: Photo by Weiqi Xiong on Unsplash

Сервис Airport Parking Reservations изучил сотни стран, чтобы определить лучшую для путешествий с детьми. Победителем оказалась Греция, сообщает портал 34travel.me.

Для подготовки рейтинга учитывали ряд критериев, в том числе, погодные условия и безопасность, количество отелей и развлечений, подходящих для детей. На основе этой информации странам давали баллы. Максимальная оценка – 10.

Так, в топ попали:

1. Греция (рейтинг – 8 из 10)
2. Турция (7.65 из 10)
3. Португалия (7.45 из 10)
4. Испания (7.35 из 10)
5. Австралия (7 из 10)
​​​​​​​ 6. Израиль (6.69 из 10)
​​​​​​​ 7. Марокко (6.55 из 10)
​​​​​​​ 8. Италия (6.52 из 10)
​​​​​​​ 9. Чехия (6.52 из 10)
​​​​​​​ 10. Польша (6.48 из 10)

Подробный отчет можно глянуть здесь.

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