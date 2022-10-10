Конец легенды: в Таллинне закрывается популярный ресторан

"Дорогие друзья! К сожалению, теперешние трудные времена требуют принятия тяжелых решений. Сообщаем, что в конце октября мы закрываем пивной ресторан Põrgu. Хотим поблагодарить всех наши прекрасных клиентов, как нынешних, так и бывших сотрудников, а также партнеров. Это были действительно замечательные 12 лет!