10.10.2022, 20:45
Конец легенды: в Таллинне закрывается популярный ресторан(5)
ФОТО: Facebook, Põrgu Õllelokaal
Сегодня руководство одного из самых примечательных ресторанов Старого города сообщило, что вынуждено закрыть заведение, которое целых 12 лет было одним из символов Таллинна.
На странице легендарного таллиннского ресторана Põrgu сегодня появилось грустное сообщение:
"Дорогие друзья! К сожалению, теперешние трудные времена требуют принятия тяжелых решений. Сообщаем, что в конце октября мы закрываем пивной ресторан Põrgu. Хотим поблагодарить всех наши прекрасных клиентов, как нынешних, так и бывших сотрудников, а также партнеров. Это были действительно замечательные 12 лет!
Двери Põrgu в последний раз откроются и закроются в последнюю субботу октября - 29.10.2022. Ждем вас всех к нам в гости в последний раз!