На стенах часовни в Мексике нашли уникальную фреску

Реставраторы обнаружили в мексиканском храме редкие фрески, проливающую свет на историю доиспанской иконографии, сообщается на сайте мексиканского Института антропологии и истории, пишет "Моя Планета".

Реставрационная группа восстанавливала часовню и атриум храма и бывшего монастыря Рождества Христова в Тепостлане, и неожиданно наткнулась на большую фреску XVI века. На изображении есть топор, щит чимальи, жезл с цветами и другие интересные детали. Специалисты выясняют, связаны ли символы фрески с богом-покровителем Тепостекатлем или с каким-либо другим божеством. Фреска может пролить свет на изменение тепостеканского общества в течение нескольких веков.

Любопытно, что фреска уцелела после сильного землетрясения, случившегося здесь пять лет назад. После проверки под микроскопом реставраторы удалили слои извести, покрывавшие фреску. Специалистам открылась часть красного круга. По их предположению антропологов, на фреске должны были быть агиографические атрибуты Девы Марии или Иисуса Христа, но взору специалистов открылось дохристианское изображение.

„В центре мы увидели четко очерченный красный красный круг, жезл с цветами и топор тепостли. Это было не христианское изображение, а чимальи — доиспанский щит“, — рассказывают реставраторы. Древняя эмблема написана от руки разбавленной красной краской, затем на нее нанесли глазурь и обвели тем же цветом. Толщина обода круга — 11 сантиметров, диаметр всего круга — чуть более метра. Также найдены аналогичные фрески в двух других помещениях часовни.

Поселение Тепостлан было основано рядом с древним городищем ацтеков Тепостеко. Первое упоминание о нем относится к 1441 году, когда его завоевал Монтесума I. В 1521 году испанец Эрнан Кортес сжег половину домов поселения, чтобы устрашить вождей других поселений.

Ученым до сих пор не удалось определить, кто первым заселил район Тепостлана. Самые ранние находки глиняной посуды и другой керамической посуды датируются примерно 1500 годом до н.э. Монастырь в Тепостлане был построен доминиканцами в XVI веке, а в 1993 году ЮНЕСКО объявило его объектом всемирного наследия.