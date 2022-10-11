Только для взрослых: известный эстонский спа-отель меняет концепцию

По словам члена правления Mehntack OÜ Терье Раттура, идея сделать спа-отель исключительно для взрослых посетителей возникла пару лет назад. Этому благоприятствовали небольшие размеры усадебного отеля, входящего в перечень значимых объектов Общества охраны памятников старины. Так, в спа-зоне запрещено строить горки, а в основном гостиничном здании отсутствует детская комната или сухой бассейн с шариками. Поэтому семьи с детьми выбирали другие спа-отели, а в гостинице Мяэтагузе чаще всего предпочитали останавливаться взрослые пары. Благодаря этому удалось составить профиль целевых клиентов, которыми стали люди в возрасте около 40 лет, а также корпоративные клиенты.

„Мнение команды туристического маркетинга EAS заключается в том, что такой продукт, несомненно, должен быть представлен на рынке Эстонии. Многие эстонские туристические продукты не имеют четкого определения своей целевой группы и, как правило, предлагают „все для всех“. Мы верим, что при целевом маркетинге и продуманном продукте обязательно найдется рынок и в зарубежных странах“, – сказал Райнер Аавик, руководитель отдела туризма совместного агентства EAS и KredEx.

Исполнительный директор Союза отелей и ресторанов Эстонии Киллу Майдла также высоко оценивает деятельность спа-отеля Мяэтагузе: "Эстонская спа-культура довольно сильно ориентирована на семьи и детей, но родители зачастую ищут место, где они смогли бы насладиться отдыхом и вкусной едой вдали от дома и своих детей. Мы очень приветствуем такое смелое решение Мяэтагузе - да, целевая группа сужается, но у и таких продуктов и услуг есть свое место в туризме“.

В ситуации, когда все жители Эстонии озабочены инфляцией и повышением цен на отопление и другие товары и услуги, все развлечения и спа-отдых отходят на второй план. Это приводит к уменьшению числа постояльцев отелей по всей Эстонии, что, помимо снижения заполняемости, влияет и на среднюю стоимость номера. Чтобы этого не произошло, нужно как-то выделяться на фоне других.