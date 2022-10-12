ФОТО | Горбачев, распятия, война. На выставке Йоко Оно в Каунасе каждый может принять участие в создании произведений искусства(1)
В сентябре в Каунасской картинной галерее открылась новая ретроспектива всемирно известной художницы Йоко Оно „The Learning Garden of Freedom“ - „Сад познания свободы“. На выставке представлены концептуальные произведения искусства, инсталляции, объекты, экспериментальные фильмы, перформансы, звуковые и текстовые работы.
Возможно, многие знают Йоко Оно лишь как жену фронтмена The Beatles Джона Леннона, но она также является признанной и талантливой художницей, которая уже много лет создает провокационные и заставляющие задуматься работы. В них она поднимает различные политические и социальные темы, как религию, войну, насилие, феминизм. Данная ретроспектива открывается с надписи „Война окончена! Если ты захочешь этого“.
Например, в одной инсталляции на выставке в ряд стоят одинаковые банки с водой, отмеченные именами различных людей, живых и мертвых: Джон Леннон, Иосиф Сталин, Лев Толстой, Михаил Горбачев, Энди Уорхол, Адольф Гитлер... Сопровождает инсталляцию веселая песенка „Мы все лишь вода“.
Самое главное в ретроспективе Йоко Оно - это ее интерактивность. В создании некоторых произведений искусства посетители могут принять непосредственное участие: штамповать на картах различных уголков мира слова „представь мир“"; раскрашивать своими мыслями, надеждами и переживаниями белую комнату с лодкой; оставить послание на стене для своей матери, рассказав, как сильно ее любишь; самостоятельно забить гвоздь в распятие.
Среди других ее работ также много тех, которые представляют из себя прямое руководство к действию для создания своего перформанса или произведения искусства. Таким образом каждый может стать частью выставки не только непосредственно в самой галерее, но и за ее пределами, хоть у себя дома.
Йоко Оно начала свою карьеру в 1950-х годах, где она тесно сотрудничала с литовским художником Джорджем Мачюнасом, основателем движения Fluxus. Первая персональная выставка Оно с работами из серии Instruction Paintings состоялась в 1961 году в нью-йоркской галерее AG, также основанной Мачюнасом и Альмусом Салциусом.
В дополнение к своим новаторским картинам и перформансам художница позже начала создавать объекты, фильмы и пространственные инсталляции, объединять других художников в совместные акции и приглашать зрителей к активному участию в художественных процессах. В своих перформансах и других работах Йоко Оно поднимает вопросы, тесно связанные с феминистским движением, такие как женское тело и расширение прав и возможностей женщин в обществе. Имя художницы также часто ассоциируется с пацифистским движением, которое остается более чем актуальным и по сей день.
Одним из центральных компонентов творчества Йоко Оно являются идеи. Они могут быть серьезными или игривыми, утопическими или поэтическими, выраженными в словах или действиях, реализованными в виде объектов и инсталляций или просто в воображении зрителей. Ее работы в высшей степени политичны и социальны, не теряют своей актуальности с течением времени, побуждая зрителя критически оценивать окружающий мир и, используя язык искусства, активно выражать свою позицию по важным социально-политическим вопросам.
Выставка „Сад познания свободы“ - это приглашение познакомиться с творчеством Йоко Оно и поразмышлять о серьезности и игривости жизни, а также о силе воображения. Выставка организована Центром современного искусства (Вильнюс, Литва) в сотрудничестве с Музеем современного искусства Серралвеса (Порту, Португалия) и студией Йоко Оно Studio One (Нью-Йорк, США), а куратором выступил давний друг художницы и куратор выставок Fluxus Джон Хендрикс. Это продолжение выставки, прошедшей в музее Серралвеса в 2020 году, специально адаптированное для Каунаса, родного города Джорджа Мачюнаса. Выставка организована в рамках проекта „Каунас - культурная столица Европы 2022 года“ и продлится до 4 декабря этого года.