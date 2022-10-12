ФОТО | Горбачев, распятия, война. На выставке Йоко Оно в Каунасе каждый может принять участие в создании произведений искусства

Возможно, многие знают Йоко Оно лишь как жену фронтмена The Beatles Джона Леннона, но она также является признанной и талантливой художницей, которая уже много лет создает провокационные и заставляющие задуматься работы. В них она поднимает различные политические и социальные темы, как религию, войну, насилие, феминизм. Данная ретроспектива открывается с надписи „Война окончена! Если ты захочешь этого“.

Например, в одной инсталляции на выставке в ряд стоят одинаковые банки с водой, отмеченные именами различных людей, живых и мертвых: Джон Леннон, Иосиф Сталин, Лев Толстой, Михаил Горбачев, Энди Уорхол, Адольф Гитлер... Сопровождает инсталляцию веселая песенка „Мы все лишь вода“.

Самое главное в ретроспективе Йоко Оно - это ее интерактивность. В создании некоторых произведений искусства посетители могут принять непосредственное участие: штамповать на картах различных уголков мира слова „представь мир“"; раскрашивать своими мыслями, надеждами и переживаниями белую комнату с лодкой; оставить послание на стене для своей матери, рассказав, как сильно ее любишь; самостоятельно забить гвоздь в распятие.

Среди других ее работ также много тех, которые представляют из себя прямое руководство к действию для создания своего перформанса или произведения искусства. Таким образом каждый может стать частью выставки не только непосредственно в самой галерее, но и за ее пределами, хоть у себя дома.

Йоко Оно начала свою карьеру в 1950-х годах, где она тесно сотрудничала с литовским художником Джорджем Мачюнасом, основателем движения Fluxus. Первая персональная выставка Оно с работами из серии Instruction Paintings состоялась в 1961 году в нью-йоркской галерее AG, также основанной Мачюнасом и Альмусом Салциусом.