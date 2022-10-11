В Таллинне впервые пройдет фестиваль устриц

В октябре начало сезона устриц отмечают в разных странах — от Нью-Йорка до Дании, но в этом году фестиваль устриц впервые пройдет и в Эстонии. Мероприятие состоится 15 октября в Fahle Park c 14.00 до 22.00, пишет Gloss.ee.