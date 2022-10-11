Вкусы мира
11.10.2022, 13:00

В Таллинне впервые пройдет фестиваль устриц

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ФОТО: Unsplash

В октябре начало сезона устриц отмечают в разных странах — от Нью-Йорка до Дании, но в этом году фестиваль устриц впервые пройдет и в Эстонии. Мероприятие состоится 15 октября в Fahle Park c 14.00 до 22.00, пишет Gloss.ee.

На фестивале можно будет попробовать более 20 различных сортов устриц (в том числе запеченных) от лучших мировых брендов. К устрицам предложат игристые вина, вина, а также, что немного удивительно, — пиво.

Подробнее о мероприятии читайте ЗДЕСЬ.

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