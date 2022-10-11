40 пунктов назначения! Куда можно будет улететь зимой из Таллиннского аэропорта

По сложившейся традиции количество рейсов в аэропортах в зимний период сокращается, так что путешествовать получается комфортнее и спокойнее. „В нашем зимнем расписании найдутся подходящие авиарейсы для любителей городского, лыжного и южного отдыха“, отметил удобство зимнего ассортимента рейсов член правления AS Tallinna Lennujaam Ээро Пяргмяэ.

„Широк выбор пунктов назначения для предпочитающих отдых в крупных европейских городах. Охвачены такие популярнейшие места как Берлин, Лондон, Париж и Рим. Есть смысл открыть для себя и такие города как Вена, Нюрнберг и Стамбул“, сказал Ээро Пяргмяэ и добавил, что поклонникам активного отдыха на лыжах в зимнем расписании предлагается аж семь интересных мест. „Всем планирующим лыжный отдых советую обдумать эти пункты назначения: Зальцбург, Милан, Мюнхен, Цюрих, Нюрнберг, Вена и Венеция (аэропорт Тревизо), откуда удобно добираться до лучших лыжных курортов региона“.

Пакетные туры остаются неизменно популярными. Чартерными рейсами можно будет летать на Тенерифе и в Египет – Хургаду и Шарм-эль-Шейх. „Путешествие в такое место можно легко забронировать в туристическом бюро. К тому же в зимний сезон Ryanair возобновит прямые рейсы на Кипр – Пафос“, пояснил Ээро Пяргмяэ.

Пик спроса на рейсы летнего сезона уже завершился, но Ээро Пяргмяэ отмечает сохранение значительного интереса пассажиров. „Летние длинные очереди в европейских аэропортах постепенно сходят на нет и качество обслуживания авиапассажиров быстро повышается. Аэропорты усвоили уроки этого лета и проводят тщательную подготовку к зимнему сезону и летнему сезону 2023 года“, заключил Ээро Пяргмяэ.

Зимнее расписание авиарейсов действует с 30 октября 2022 года до 26 марта 2023 года.